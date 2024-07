Num mercado cada vez mais competitivo, a disputa de clientes faz-se cada vez mais ao cavalo, ao quilómetro e ao cêntimo, pelo que a palavra de ordem é cobrir todas as apostas da concorrência. A Tesla, apesar de continuar a liderar confortavelmente o mercado dos veículos eléctricos na Europa e nos EUA, já não está sozinha, o que a leva a estar atenta à concorrência. Sobretudo a modelos como o BMW i4, que oferece as versões mais acessíveis com apenas um motor atrás, mas com as duas capacidades distintas de bateria (no caso, 84 e 70 kWh), o que levou a Tesla a passar a cobrir a sua oferta e a disponibilizar igualmente acumuladores com capacidades diferenciadas.

A nova versão do Model 3 é denominada Long Range Rear Wheel Drive (LR RWD), sinónimo de bateria grande e apenas um motor instalado no eixo traseiro, que na gama da marca se posiciona 5000 dólares abaixo da versão LR AWD, com tracção integral e dois motores que totalizam 498 cv (0-100 km/h em 4,4 segundos e 201 km/h). Mas, no extremo oposto, o novo LR RWD é comercializado 3500 dólares acima do Model 3 RWD, que recorre a apenas um motor menos potente (com 283 cv) e a uma bateria mais pequena com 60 kWh de capacidade (6,1 segundos e 201 km/h). Extrapolando para a situação portuguesa, onde o LR AWD é comercializado por 50.490€ e o RWD por 41.990€, o novo LR RWD poderá ser proposto por cerca de 45.500€, longe dos 64.750€ do BMW i4 equivalente, o eDrive40.

Mas é provável que a vantagem mais interessante do novo Model 3 LR RWD se encontre ao nível da autonomia, que ainda não tem homologação segundo o método europeu WLTP, mas que será certamente superior ao anunciado pelo LR AWD, que reclama na Europa 678 km entre carregamentos (equipado com as jantes de 18” montadas de série), e mais ainda por comparação com o Model 3 RWD, que monta a bateria de 60 kWh e se fica pelos 554 km. Como os valores homologados pelo método norte-americano EPA, mais exigente do que o europeu, conferem ao LR RWD uma vantagem de 35 km face ao LR AWD, é possível antecipar uma autonomia na casa dos 700 km para o Model 3 com bateria de 75 kWh e um só motor.

De recordar que também o Model Y de início oferecia apenas uma versão com tracção traseira e a bateria mais pequena, mas rapidamente completou a gama com uma segunda versão com tracção só a um eixo e a bateria de 75 kWh. Com a concorrência a apertar, tudo indica que chegou a hora de reforçar a gama do Model 3.