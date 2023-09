Depois de surgir pela primeira vez em 2017 e, entretanto, ter comercializado mais de 2 milhões de unidades, o Model 3 foi alvo de um ligeiro restyling, o que lhe permitiu reforçar os argumentos comerciais por dentro e por fora. Mas como se trata de um veículo eléctrico, a ênfase vai estar centrada na autonomia, que aumenta generosamente.

As diferenças que mais saltam à vista são, como não podia deixar de ser, as modificações ao nível da carroçaria. A frente surge mais afilada, sendo provavelmente a maior responsável pelo ganho na eficiência aerodinâmica, com o Cx a melhorar de 0,225 para 0,219. Os faróis alinham pela mesma bitola e passam a ser mais rasgados e finos, refrescando a secção dianteira daquela que é, de momento, a berlina mais acessível da Tesla. Na traseira os farolins também mudam, não só no interior como também na forma, enquanto a tampa da mala perde o emblema da marca, sendo o “T” tradicional trocado pela palavra “Tesla”. O renovado Model 3 cresceu 2,5 cm, atingindo agora um comprimento de 4,720 m, devido ao novo desenho da frente, com as restantes dimensões a praticamente não sofrer alterações. A altura perde 0,2 cm (1,441 m) e a distância ao solo é reduzida noutro tanto (138 mm).

O renovado interior do Model 3 4 fotos

Como é habitual, o construtor norte-americano não divulga a potência dos motores ou a capacidade e a química das baterias – o que irá “transpirar” cá para fora, mais cedo ou mais tarde –, pelo que temos que nos limitar aos dados já divulgados. Referimo-nos à autonomia, velocidade máxima e capacidade de aceleração das versões Standard Range com tracção traseira (SR e RWD, denominado apenas Model 3) e Long Range (LR e Dual Motor, denominado Model 3 Long Range), uma vez que ainda não há dados relativos ao Model 3 Performance.

O Model 3 é o mais acessível da gama, mantendo o preço de 39.990€ em Portugal, mercado onde já é passível de ser encomendado. A autonomia atinge 554 km entre recargas, caso esteja equipado com jantes de 18”, em vez dos anteriores 455 km, com a distância entre carregamentos a baixar para 513 km se a opção do comprador recair nas jantes de 19”. Esta versão anuncia em WLTP a velocidade máxima de 201 km/h e a capacidade de ir de 0-100 km/h em 6,1 segundos.

Pormenores que permitem distinguir a nova versão do Model 3 da que surgiu em 2017 3 fotos

O Model 3 Long Range é proposto por 48.990€, mas a sua autonomia também aumenta nesta nova versão. Com jantes de 18” é capaz de percorrer 678 km entre idas ao posto de carga, para com jantes 19” rodar durante 629 km com uma carga de bateria. A velocidade máxima está fixada nos 201 km/h, com os 100 km/h a serem ultrapassados ao fim de apenas 4,4 segundos.

Por dentro, o construtor garante que o nível de ruído é menor, devido a uma aerodinâmica mais apurada e melhores materiais, mas os clientes deverão concentrar-se antes no novo ecrã central, que mantém as 15,4”, bem como no novo ecrã traseiro com 8”. Os bancos anteriores são ventilados e comandados a partir do exterior através da app, enquanto o sistema de som viu subir de 14 para 17 o número de altifalantes. O sistema wi-fi e Bluetooth foram igualmente melhorados.

Ainda no interior do renovado Model 3, importa referir o ganho na volumetria da mala, que subiu de 561 para 594 litros, bem como o facto de as duas alavancas junto ao volante terem desaparecido. A da esquerda, que controlava os “piscas”, vê essa função ser accionada por dois botões no volante, enquanto a selecção da transmissão (R, P e D), até aqui efectuada com recurso à alavanca do lado direito, passa a ser executada a partir do ecrã central.

O novos Model 3 destinados à Europa serão produzidos na China, tal como acontece agora. As novas versões já podem ser encomendadas no site da Tesla, estando a chegada das primeiras unidades ao nosso país prevista para Outubro.