Em atualização

Gareth Southgate anunciou a saída do comando da seleção inglesa, depois de oito anos no cargo. A decisão foi anunciada pela Federação de Futebol de Inglaterra na rede social X

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.

— England (@England) July 16, 2024