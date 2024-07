A Aliança de Vacinas GAVI, juntamente com as agências da ONU, atribuiu 200 milhões de doses para imunizar as crianças que não receberam vacinas durante a pandemia da Covid-19, especialmente em África e na Ásia, anunciou esta quinta-feira a instituição.

Esta distribuição faz parte da estratégia denominada ‘Great Catch-Up’, lançada em abril de 2023 pela GAVI, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) “para compensar o que se perdeu desde a crise sanitária que começou em 2020”, refere a instituição em comunicado.

Com as doses atribuídas, a GAVI, que é presidida pelo antigo primeiro-ministro português Durão Barroso, espera vacinar metade das crianças nos 35 países visados pelo “Great Catch-Up”, principalmente países de baixo rendimento em regiões como África e Ásia.

No final do ano passado, a parceria aprovou um financiamento de 290 milhões de dólares (cerca de 266 milhões de euros) para a operação, no âmbito da qual já foram enviadas 32 milhões de doses para 13 países, incluindo o Afeganistão, o Chade, a República Democrática do Congo, a Etiópia, a Somália e a Síria.

No início desta semana, um estudo da OMS/Unicef indicou que a percentagem de crianças vacinadas contra doenças como o sarampo, o tétano e a difteria estagnou a nível mundial em 2023 e a cobertura da imunização continua a ser inferior à que existia antes da pandemia.