Quem investe em certificados de aforro vai passar a poder gerir a sua conta e fazer novas subscrições através da app dos CTT – Correios de Portugal. O serviço só está disponível para quem já tem conta de aforro aberta – essa abertura vai continuar a ter de ser feita presencialmente, nas lojas CTT – mas tudo o resto pode ser feito através do smartphone.

Em comunicado de imprensa, os CTT afirmam que a “função Aforro Digital permite subscrever e reforçar os certificados de aforro, de forma simples, rápida e segura, através da aplicação dos CTT, em contas aforro já existentes“. A verificação da identidade do investidor é feita através da Chave Móvel Digital.

“Esta nova funcionalidade da app é mais um importante passo dos CTT para apoiar os aforristas na aplicação das suas poupanças, com toda a segurança e conveniência”, afirma João Sousa, administrador dos CTT. “Com a subscrição digital criamos mais um canal de proximidade para que os aforristas possam, com todo o conforto, gerir as suas contas aforro, onde quer que estejam”, acrescenta o responsável.

As contas aforro podem ser reforçadas, através da app, em valores mínimos de 10 euros, até ao limite de subscrição. Também será possível simular o rendimento que uma dada aplicação ou reforço poderá proporcionar e, também, consultar o histórico de movimentos da conta aforro.

Só não será possível abrir novas contas através da app. Porém, a app permite tirar senha para ir a uma loja fazer essa criação de conta – ou, em alternativa, é possível fazer uma marcação de atendimento através do site da empresa ou através do número 800 201 800. A APP CTT está disponível para download em iOS e Android.

Além dos CTT, também foi aberta a possibilidade de os bancos comerciais poderem comercializar certificados de aforro. Porém, apenas o Banco de Investimento Global (BiG) decidiu participar nessa comercialização.