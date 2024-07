Siga aqui o nosso liveblog sobre a atualidade política nos Estados Unidos

Bandeiras sim, mas o visual protagonista foi outro. A Convenção Nacional Republicana revestiu o pavilhão de azul, encarnado e branco. As riscas e as estrelas dos Estados Unidos multiplicaram-se de todas as formas e feitios: mais simples ou com lantejoulas, em t-shirts, casacos, meias e chapéus.

A cara de Trump fez também bijuteria – havia participantes no fórum que acolhe o evento republicano em Milwaukee até esta quinta-feira à noite com mini bustos dourados do rosto do ex-Presidente. No entanto, a tendência que, por enquanto marcou a corrida eleitoral dos apoiantes republicanos, foi uma orelha à vista, outra orelha tapada. Com um penso, uma gaze, um papel, uma compressa, qualquer serve para imitar Trump que foi baleado numa orelha neste sábado, num comício na Pensilvânia.

De formas menos óbvias e mais criativas aproveitaram o atentado deste sábado para mostrar o seu apoio e solidariedade ao candidato. Ao habitual Make America Great Again (ou MAGA), juntou-se um novo mote: Fight. Fight. Fight, as palavras proferidas por Trump à medida que era arrastado para fora do palco. Além de camisas e de t-shirts, estas chegaram a encher algumas orelhas, tapadas com um pseudo-adesivo ou gaze branca. Há também que tenha optado por mantê-las à vista, recorrendo a chapéus com orelhas postiças e ainda ao desenho animado Dumbo, o elefante voador da Disney.

Embora a tendência uma orelha à vista, outra orelha tapada, se tenha acentuado à medida que a Convenção Republicana foi avançando, os apoiantes de Trump também se deixaram render ao merchandising do atentado, que começou logo no sábado.