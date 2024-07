O antigo presidente do parlamento Augusto Santos Silva, o jornalista e ex-dirigente bloquista, Daniel Oliveira, ou eurodeputada espanhola Irene Montero, são alguns dos nomes que vão participar na rentrée do BE, em Braga, no final de agosto.

Entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro a escola secundária Alberto Sampaio, em Braga, vai ser palco da rentrée do BE, o “Fórum Socialismo“, que será encerrado pela coordenadora do partido, Mariana Mortágua.

A abertura caberá à eurodeputada e antiga coordenadora do BE, Catarina Martins, que partilhará o palco para uma sessão internacional com a ex-ministra da Igualdade de Espanha Irene Montero, que recentemente concorreu pela Esquerda Europeia para presidente do Parlamento Europeu — cargo para o qual acabou reeleita a maltesa Roberta Metsola.

No segundo dia, um dos nomes que saltam à vista no programa divulgado pelo partido é o de Augusto Santos Silva, ex-presidente da Assembleia da República e antigo governante do PS.

Em 2009, Santos Silva era ministro dos Assuntos Parlamentares de um governo liderado por José Sócrates e afirmou, numa reunião de militantes do PS, no largo do Rato, que gostava de “malhar na direita”, mas referindo-se ao PCP e BE, por serem forças “à direita do PS”. Na altura, o socialista acusou estes partidos de serem “forças conservadoras e reacionárias” que “gostam de se dizer de esquerda ou plebeia ou chique“.

Quinze anos depois, o desafio é outro: combater a extrema-direita. Santos Silva irá intervir na rentrée do BE sobre “como mobilizar e unir a cidadania no combate” a estas forças políticas.

De regresso está o jornalista Daniel Oliveira, antigo dirigente do BE, que se desvinculou do partido em 2013 e irá intervir sobre “Agenda mediática e crescimento da extrema-direita”.

“Perdidos nas 1001 noites” é o tema da intervenção do fundador e antigo coordenador do partido, Francisco Louçã, num programa que também conta com participações do fundador Luís Fazenda (“Para onde vai a Europa?”), do líder parlamentar bloquista, Fabian Figueiredo, que vai expor os “Caminhos para a libertação da Palestina”, com a investigadora Dima Mohammed, e do antigo líder de bancada bloquista Pedro Filipe Soares com o painel “Inteligência Artificial e o trabalho: a criatura e a traição ao criador?”.

A deputada Joana Mortágua e a advogada Leonor Caldeira vão debater “As potências do feminismo contra o conservadorismo“, as antigas eurodeputadas Marisa Matias e Anabela Rodrigues vão abordar o “Pacto das Migrações e Asilo: mais um passo na Europa Fortaleza” e o ex-deputado no Parlamento Europeu José Gusmão falará sobre França.

Saúde mental, “como travar a ânsia privatizadora na saúde”, feminismo ou clima são outros dos temas da edição deste ano do “Fórum Socialismo”.