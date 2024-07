No Gaspar's, há vinho do Porto e costeleta de porco ibérico. Restaurante goês com inspiração portuguesa foi distinguido pelo Guia Michelin

Com ascendência portuguesa, Gaspar Fernandes, um chef goês baseado em Vilnius, chegou ao Guia Michelin. No passado mês de junho, alcançou um Bib Gourmand com o seu restaurante Gaspar’s, naquela que foi a primeira primeira cerimónia do guia na Lituânia. O próximo passo é a Estrela, mas, por agora, está “extremamente feliz” com a conquista, revelou em conversa ao Observador.

A distinção do Guia nem sempre foi um objetivo. Quando abriu o restaurante com o seu nome, em 2015, depois de um par de meses a dar a conhecer os seus pratos em formato street food, Gaspar queria mostrar a sua cultura gastronómica ao país que o acolheu, optando por começar com uma cozinha próxima da indiana. “É preciso compreender que estamos na Lituânia. Naquela altura, não eram tão gastronómicos. Para compreender a cozinha étnica tivemos de educar os clientes”, explicou o chef com raízes portuguesas. E assim foi. Ao longo de quatro anos introduziu, pouco a pouco, o seu país, para poder, por fim, fazer do Gaspar’s um restaurante assumidamente goês.

▲ O chef Gaspar Fernandes jevgenij misevic

“Sou um orgulhosamente goês. Não gosto que me chamem indiano. Porque não sou indiano. Considero-me meio indiano, meio português“. A mudança chegou em 2019, depois de uma viagem junto da mulher a explorar os vários sabores, cores e texturas que a gastronomia da Índia pode oferecer, com a portuguesa sempre presente. Foi esta portugalidade que decidiu inserir também no seu renovado Gaspar’s: deitou abaixo o espaço e fê-lo renascer com pormenores portugueses que ainda hoje perduram, desde os azulejos que vestem o chão à carta, que apresenta uma mistura dos dois países.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com duas opções de menu, à carta e de degustação, Gaspar apresenta pratos que lembram casa, sem serem comida de conforto. Os que saltam à vista ao português são as sardinhas caseiras, o polvo grelhado e a costeleta de porco ibérico grelhada com feijoada. “A nossa comida baseia-se mais em sabor do que propriamente em conforto. O sabor da comida é mais importante do que qualquer coisa“, explicou, acrescentando que, para tal, recorrem a produtos locais e a peixe e marisco capturado de forma sustentável, proveniente de Portugal, Espanha e de Itália. “Para nós a qualidade também é o mais importante, que acaba por se refletir nos resultados finais: o sabor delicioso”.