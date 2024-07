Ao quinto dia oficial de competição nos Jogos Olímpicos de Paris, Portugal começa o dia com triatlo e em dose dupla, embora a modalidade continue em risco de adiamento, devido à poluição do Sena. Até ordem em contrário, Maria Tomé e Melanie Santos competem às 7 horas, ao passo que Vasco Vilaça e Ricardo Batista entram em ação às 9h45.

Pelo meio, Maria Inês Barros volta a entrar em ação no tiro com armas de caça, participando às 8 horas no segundo dia da qualificação do trap. Caso se qualifique, a final disputa-se durante a tarde, às 14h30. Esta quarta-feira também é dia do judo prosseguir na Champ-de-Mars Arena, com Taís Pina a competir nos -70 kg a partir das 9 horas. Caso consiga lá chegar, a sessão da tarde arranca às 15 horas e terá repescagem, meias-finais, bronze e final.

???????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ???????? | ???????????? 5️⃣ ????️ A agenda para o quinto dia da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos Paris 2024! ???????? *Todos os eventos têm a hora de Portugal#EquipaPortugal #AllezPortugal #Paris2024 pic.twitter.com/3EtMmjrDor — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) July 30, 2024

Às 11h38, Rita Ralão Duarte completa a prestação portuguesa no dressage do equestre, depois de Maria Caetano e António Vale terem competido no primeiro dia do grande prémio, que se disputa na vertente individual e por equipas.

Depois de a sessão da madrugada de terça-feira ter sido adiada devido às condições das ondas, o regresso do surf no Tahiti está previsto para as 18 horas, com a realização da terceira ronda feminina. Yolanda Hopkins enfrenta Brisa Hennessy, da Costa Rica.

No panorama internacional, às 10 horas tem início a final feminina da plataforma a 10 metros sincronizada, dos saltos para a água. Às 12h10 disputa-se a final park feminina do BMX Freestyle, com a prova masculina a acontecer às 13h45. Na natação, é dia de final feminina dos 100m livres, às 19h30, e final masculina dos 200m mariposa, às 19h36. O dia encerra com a final masculina dos 100m livres, às 21h15.