Afinal, havia mesmo email. Maria João Ruela, assessora para os assuntos sociais de Marcelo Rebelo de Sousa, encontrou dois novos emails que não constavam do dossiê original que foi entregue à comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas e que também não tinham sido enviados ao Ministério Público. Recorde-se que a ausência destas comunicações foi o momento mais tenso da audição parlamentar da antiga jornalista.

A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Observador. Na audição de Maria João Ruela, a antiga jornalista não foi capaz de explicar como é que surgiu a primeira ordem para dar sequência ao processo das gémeas. Marcelo Rebelo de Sousa tinha recebido o pedido do filho, transmitiu-o ao seu chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, que depois entregou o processo à assessora. O que Ruela nunca conseguiu dizer era em que termos recebeu essa comunicação de Frutuoso de Melo — por email, por telefone ou presencialmente.

A ausência de explicação — faltava o link entre Marcelo e Ruela — motivou uma intervenção mais assertiva de André Ventura na comissão parlamentar de inquérito. A assessora começou por dizer que havia um email, mas depois disse não encontrar respostas para o facto de esse documento não ter sido entregue ao Parlamento e, finalmente, chegou a questionar a própria existência desse documento.

Agora, segundo apurou o Observador junto de fonte conhecedora dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito, Ruela concluiu que existe, de facto, o tal link. A assessora para os assuntos sociais de Belém fez chegar um email aos deputados que prova que Frutuoso de Melo reencaminhou o email original de Marcelo Rebelo de Sousa, sem mais considerações, para a assessora da Casa Civil da Presidência da República. Era o elo que faltava.

O outro email dirá respeito ao encaminhamento do caso para o Governo e terá referências ao caso Matilde, primeira bebé que foi tratada em Portugal com o medicamento Zolgensma para a atrofia muscular espinhal. Segundo explicações do Palácio de Belém, Maria João Ruela terá descoberto estas novas comunicações eletrónicas um dia depois da audição parlamentar, quando decidiu passar novamente em revista a sua caixa de emails.