Comentador australiano levanta dúvidas sobre campeão chinês de natação nos 100 metros livres

O atleta “completou programas de testes de doping rigorosos antes e durante os jogos com zero resultados positivos”, segundo o portal de informação China Daily esta sexta-feira. “Cooperei com todos os procedimentos de testes e mantive-me confiante de que estou a competir de forma justa e limpa”, disse Pan citado no meio chinês e acrescentou que fez 21 testes anti-doping entre maio e julho e justificou a sua prestação com “muita aeróbica e treino de resistência para fortalecer” a sua “impulsão e pontapé no último parcial”, disse o nadador. “Também adotámos uma monitorização subaquática científica e sistema de análise para rever as nossas técnicas e braçadas, de forma a treinarmos melhor e de forma mais eficaz.”

A equipa chinesa de natação está sob olhares atentos desde abril, quando se ficou a saber que 23 atletas testaram positivo para um medicamento cardíaco que havia sido proibido em 2021. No entanto foi-lhes permitido competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio, porque a Agência Mundial Anti-doping aceitou as conclusões de uma investigação chinesa, segundo a qual a contaminação teve origem na comida de um hotel. O nome do nadador agora em destaque, Zhanle Pan, não foi mencionado nos relatórios.

Depois de ganhar a prova dos 100 metros livres, Pan queixou-se das atitudes dos colegas. Disse que o vencedor da prata, o australiano Kyle Chalmers, o tinha “totalmente ignorado” e que o norte-americano Jack Alexy tinha faltado ao respeito aos treinadores chineses durante os treinos, segundo escreve o Guardian. Entretanto Chalmers já veio este sábado afastar qualquer ideia de desavença entre os dois, disse que trocaram mensagens e acrescentou que o vai visitar em Xangai no final do ano quando lá for em competição.