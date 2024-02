Em Portugal, nas últimas duas décadas, o Euro 2004 serviu como barreira temporal para praticamente tudo. Algo aconteceu antes ou depois do Euro 2004, alguém nasceu antes ou depois do Euro 2004, alguém foi eleito antes ou depois do Euro 2004. O Campeonato da Europa organizado em Portugal, onde a Seleção Nacional foi até à final para aí perder com a Grécia, tornou-se um ponto cronológico — e ajuda-nos a perceber o quão novo é Pan Zhanle.

Pan Zhanle nasceu depois do Euro 2004. Na verdade, Pan Zhanle nasceu em agosto de 2004, cerca de um mês depois de o golo de Angelos Charisteas partir milhares de corações no Estádio da Luz. Quase 20 anos volvidos, Pan Zhanle é agora o nadador mais rápido de sempre a cumprir os 100 metros livres: o atleta chinês quebrou o recorde mundial este domingo, nos Mundiais que estão a decorrer em Doha, e estabeleceu um novo marco histórico nos 46.80 segundos.

???????? Pan Zhanle breaks the World Record in the Men's 100m Freestyle????⏱️ 46.80 ???? ???? Archived as the first swimmer of the Men's 4x100m Freestyle Relay #AQUADoha2024 pic.twitter.com/0ADgntdYLG — World Aquatics (@WorldAquatics) February 11, 2024

Com ainda 19 anos, Pan Zhanle superou em seis centésimas o registo anterior — que pertencia ao romeno David Popovici, recordista mundial dos 100 metros livres desde os Mundiais de 2022, campeão mundial e europeu da distância e grande candidato à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris. A marca do chinês surgiu na final da estafeta 4×100, com o nadador a ser responsável pelo primeiro percurso e a ditar desde logo o ritmo que deu o título mundial à China: fez os primeiros 50 metros em 22.26 segundos, um tempo que só Caeleb Dressel alcançou nos seus melhores dias, e viu Itália ficar com a prata e os Estados Unidos encerrarem o pódio.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com um registo que lhe permitiu tornar-se apenas o segundo de sempre a superar os históricos 46.91 segundos de César Cielo em 2009, depois de David Popovici, Pan Zhanle assumiu-se como um dos grandes protagonistas dos Mundiais de Doha. Aproveitando a ausência do próprio Popovici e também do australiano Kyle Chalmers, ambos já a preparar os Jogos Olímpicos, o nadador chinês confirmou as boas indicações que já tinha dado recentemente e apresentou a candidatura à corrida pelo ouro em Paris.

????Two masterpieces of #swimming ????

Who will get under 46.50 first in the Men's 100m Freestyle? pic.twitter.com/QExd6xy79B — World Aquatics (@WorldAquatics) February 11, 2024

Zhanle já tinha sido 4.º nos Mundiais de Fukuoka, no ano passado, quebrando aí o recorde mundial da Ásia. Em setembro, nos Jogos Asiáticos, registou um já impressionante 46.97 que lhe garantiu desde logo a quinta melhor marca de sempre e o converteu no primeiro nadador asiático a baixar da fasquia dos 47 segundos nos 100 metros livres. Agora, no Qatar, subiu mesmo ao topo da hierarquia mundial.

“Não estava a perseguir o recorde, aconteceu. Estava concentrado em mim e na minha performance. Nem sequer tinha essa ambição, sei o que faço nos meus treinos diários. O meu objetivo é sempre nadar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mas agora quero manter este recorde durante o máximo de tempo possível. Não sei o quão mais rápido posso ser, porque não existem limites, mas sei que consigo fazer melhor”, atirou Pan Zhanle, que recebeu desde logo 30 mil dólares na sequência do recorde mundial alcançado.