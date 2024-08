O deputado britânico candidato a líder do Partido Conservador, Robert Jenrick, afirmou, esta quarta-feira, que todos aqueles que gritam Allahu Akbar (Alá é Grande) nas ruas devem ser “imediatamente detidos”. As declarações causaram polémica no Reino Unido e o responsável político, ex-ministro das migrações, foi acusado de “islamofobia” e criticado — até entre os conservadores.

“Sempre fui muito crítico da polícia no passado, particularmente da atitude das forças de segurança aos protestos que vemos desde dia 7 de outubro”, dia do ataque do Hamas a território israelita. “Eu acho que é bastante errado que alguém possa gritar Allahu Akbar nas ruas de Londres e não seja imediatamente detido, ou que grite cânticos genocidas no Big Ben e não seja imediatamente detido. Essa atitude é errada e eu sempre vou criticar a polícia por isso”, assinalou Robert Jenrick, numa entrevista à Sky News.

Another day, another senior Tory being Islamophobic. Allahu Akbar means God is great – the Muslim equivalent of Hallelujah. Jenrick's confidence in going on national TV to say people should be arrested for saying Allahu Akbar exposes his deep-seated prejudice against Muslims. pic.twitter.com/2OtruSaTvG — Afzal Khan MP (@AfzalKhanMCR) August 7, 2024

Num momento em que o Reino Unido enfrenta uma vaga de manifestações anti-imigração — esperavam-se mais de 100 protestos esta quarta-feira —, Robert Jenrick defende, contudo, que agora a polícia está a fazer o “melhor que pode”: “Devemos agradecer aos corajosos polícias, devemos apoiar os seus esforços. A polícia deve deter os perpetradores de crimes graves e enviá-los para a cadeia”.

Após as declarações, Robert Jenrick foi bastante criticado. A vice-primeira-ministra, Angela Rayner, defendeu que a retórica do deputado está por trás de “alguns problemas” que afetam o Reino Unido neste momento. “Queremos que as comunidades se juntem e a maioria quer ver isso.”

Dos trabalhistas, o deputado Afzal Khan explicou que Allahu Akbar é “equivalente muçulmano a Aleluia”. No X, lamentou que o conservador tenha sido “islamofóbico”. “A confiança de Jenrick ao ir à televisão nacional e dizer que as pessoas devem ser presas por dizer Allahu Akbar expõe o seu preconceito contra muçulmanos.”

Dentro dos conservadores também surgiram críticas. O candidato a líder do Partido Conservador, o deputado Mel Stride, frisou à Sky News que a sugestão de “criminalizar as palavras Allahu Akbar” é “insensata e insensível”. Por sua vez, a ex-ministra sem pasta do governo de David Cameron, Sayeeda Warsi, classificou estas palavras como parte de uma “retórica divisiva e indecente”.

‘Allahu Akbar’ is spoken peacefully and spiritually by millions of British Muslims in their daily lives. But the aggressive chanting below is intimidatory and threatening. And it’s an offence under Section 4 and 5 of the Public Order Act. Extremists routinely abuse common… pic.twitter.com/XpLJ9OilyC — Robert Jenrick (@RobertJenrick) August 7, 2024

Para tentar clarificar o assunto, Robert Jenrick reconheceu no X, após a entrevista à Sky News, que Allahu Akbar é dito de forma “pacífica e espiritual por milhões de britânicos muçulmanos no seu dia a dia”. No entanto, enfatizou que, quando faz parte de “cânticos agressivos”, é “intimidatório e ameaçador”. “É uma ofensa na secção 4 e cinco da Public Order Act”, reforçou.