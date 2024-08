Está a agravar-se a resposta às grávidas da área metropolitana de Lisboa. A partir desta sexta-feira às 8h e pelo menos até terça-feira, dia 13 de agosto, inclusive, os três serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia da Península de Setúbal vão estar encerrados, segundo o mapa publicado no site do SNS. A informação foi confirmada ao Observador por fonte da Direção Executiva do SNS. É a primeira vez que tal acontece este ano. Sem alternativas na margem sul do Tejo, as grávidas terão de se deslocar a Lisboa.

Desta forma, e a partir de sexta-feira, dia 9, estarão encerradas as urgências obstétricas e ginecológicas dos três hospitais da margem sul do Tejo que dispõem deste serviço: o Hospital de São Bernardo (em Setúbal), o Hospital Nossa Senhora do Rosário (no Barreiro) e o Hospital Garcia de Orta (em Almada). Contactada pelo Observador, fonte da Direção Executiva do SNS confirma a previsão de encerramento dos três serviços mas garantiu que a equipa da DE-SNS, liderada por António Gandra D’Almeida, está a tentar ainda encontrar uma solução, de modo a garantir que pelo menos uma das três urgências mantenha as portas abertas.

Segundo o Observador apurou, existe um planeamento informal, acordado entre os três hospitais da Península de Setúbal e a Direção Executiva, para garantir sempre resposta aos fins de semana. No próximo fim de semana, caberia ao Hospital Garcia de Orta ter a urgência obstétrica a funcionar, o que não deverá acontecer (no último fim de semana, foi o Hospital do Barreiro a garantir a resposta a toda a península). Contactado, o Hospital Garcia de Orta não enviou qualquer esclarecimento sobre o assunto até ao momento.

Este ano, é a primeira vez que as urgências de Obstetrícia da margem sul do Tejo vão estar encerradas a tempo inteiro durante vários dias. O mesmo tinha acontecido no verão passado. Em junho, já se tinha registado um encerramento em simultâneo das urgências obstétricas mas apenas durante o período noturno.

Assim sendo, e já a partir desta sexta-feira, as grávidas da Margem Sul que necessitarem de assistência terão de se deslocar à cidade de Lisboa, onde a resposta nesta área também se mostra deficitária. Na capital, estará a funcionar a urgência da Maternidade Alfredo da Costa e também (ainda que limitada a grávidas em início de gestação, até às 22 semanas) a urgência obstétrica do Hospital de Santa Maria — que deve reabrir na totalidade a 1 de setembro.

Toda a região Oeste também não tem urgências de Obstetrícia

Também estarão abertas este fim de semana as urgências do Hospital de Cascais (o único que não regista problemas no preenchimento de escalas e que funciona em regime de Parceria Público-Privada), do Hospital Beatriz Ângelo (em Loures) e do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra). As urgências do Hospital São Francisco Xavier e o Hospital de Vila Franca de Xira estarão encerradas.

À semelhança do que acontece na Península de Setúbal, também a zona Oeste não tem nenhuma urgência obstétrica aberta — algo inédito. A urgência das Caldas da Rainha está encerrada pelo menos até esta sexta-feira. Já a urgência do Hospital de Leiria estará fechada pelo menos até dia 19, por falta de médicos para preencher as escalas.