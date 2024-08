Metade das urgências de Obstetrícia na região de Lisboa vão encerrar este fim de semana. "Cada verão será pior", avisam médicos

Com a entrada no mês de agosto (o mês de eleição de férias dos portugueses e também dos médicos) os constrangimentos nas urgências obstétricas agravam-se, particularmente na região de Lisboa. Neste fim de semana, seis das dez maternidades da Área Metropolitana estarão encerradas, nomeadamente os serviços de urgência dos hospitais de Amadora-Sintra, São Francisco Xavier e Garcia de Orta. Na cidade de Lisboa, apenas a Maternidade Alfredo da Costa receberá grávidas.

Segundo o mapa interativo de funcionamento das urgências hospitalares, para sábado, dia 3 de agosto, e domingo, dia 4, está previsto o encerramento de seis urgências de Obstetrícia: Hospital Garcia de Orta (em Almada), Hospital Beatriz Ângelo (em Loures), Hospital São Francisco Xavier (em Lisboa), Hospital de Santa Maria (cujo serviço está encerrado há um ano mas reabre parcialmente na segunda-feira), Hospital de São Bernardo (em Setúbal) e o Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra).

Apenas há quatro urgências a funcionar na AML, uma área com quase três milhões de habitantes: a da Maternidade Alfredo da Costa, no centro de Lisboa; a urgência de Obstetrícia do Hospital de Cascais, a urgência do Hospital de Vila Franca de Xira, e a do Hospital do Barreiro, na península de Setúbal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Agravamento é contínuo, dizem médicos, e vai continuar se nada for feito

Ou seja, vão estar encerradas seis das dez urgências da Área Metropolitana de Lisboa, um cenário pior do que o do ano passado, quando, no mesmo fim de semana, estavam encerrados quatros dos dez serviços de urgência. Uma tendência de agravamento que não surpreende os médicos ouvidos pelo Observador. “Entristece-me mas não me surpreende, tendo em conta as políticas que foram sendo implementadas pela Direção Executiva anterior. E pode acontecer ainda pior”, alerta o obstetra Diogo Ayres de Campos, que liderou, até ao ano passado, a Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia/Obstetrícia e Bloco de Partos.

“O agravamento existe e já vem desde o início do ano”, salienta o especialista. “A situação está a piorar”, confirma o presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Nuno Clode.

Se a comparação se estender ao período entre 2 e 8 de agosto, a primeira semana do mês, os dez hospitais em causa somam cerca do dobro de dias de encerramento. Enquanto no ano passado as urgências de Obstetrícia destas unidades registaram 10 dias de encerramentos (e outros quatro de serviços condicionados), este ano o mapa interativo disponível na página do SNS mostra 21 dias de encerramento no mesmo período (com outros quatro de serviços condicionados).

Ainda assim, é necessário ressalvar uma nuance neste exercício comparativo: em 2023, a anterior Direção Executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, fazia um planeamento a três meses — pelo que não eram contabilizados os encerramentos não programados no mapa divulgado. “Os mapas disponibilizados pela anterior Direção Executiva para o verão de 2023 (período de junho a setembro) constituíam um planeamento estático das urgências de obstetrícia que, nem sempre, correspondeu à realidade. Ou seja, urgências que apareciam como abertas, por razões várias, acabaram por encerrar”, realça o gabinete da ministra da Saúde, contrapondo que atualmente, o que é divulgado são “as disponibilidades reais”.

Bastonário dos Médicos fala num verão “verdadeiramente preocupante”

“Neste momento, o que é disponibilizado no Portal do SNS são as reais disponibilidades das urgências em cada momento”, enfatiza a tutela, que considera, por isso, que “não é legítimo, nem honesto, fazer comparações entre períodos homólogos, de 2023 e de 2024, quando os dados são diferentes”.

No entanto, a perceção no terreno é de que, a cada ano, o cenário piora. “A dificuldade da Obstetrícia tem acontecido ao longo dos últimos anos, com cada vez maior gravidade. Estamos a assistir a um verão verdadeiramente preocupante, dada a quantidade de urgências que encerram no país nesta área“, sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que aponta o aumento do turismo nesta época e as férias dos médicos como dois fatores que colocam ainda mais pressão sobre os serviços de urgência. “É com preocupação que, numa área tão sensível, percebemos que os hospitais de Lisboa têm tido dificuldade de assegurar as urgências”, realça.

O problema não é novo: a falta de médicos obstetras para preencher as escalas obriga os hospitais a encerrarem os serviços, porque as equipas não têm o número de elementos suficiente (definido pela Ordem dos Médicos) para garantir qualidade e segurança ao atendimento. “O problema é constante. Não há médicos em número suficiente para dar resposta às necessidades. As urgências não podem funcionar com equipas abaixo dos mínimos, caso contrário não há segurança para as utentes, ou seja, os médicos não conseguiriam resolver situações que surjam em catadupa”, explica Nuno Clode.

Saída de obstetras para o privado na região de Lisboa é cada vez mais notória

O Bastonário dos médicos admite a “carência de especialistas”, que vão abandonado os hospitais públicos para fugirem aos baixos salários e à falta de condições de trabalho e de perspetivas de evolução da carreira. O destino é o setor privado, que tem aproveitado as falhas do SNS para reforçar a resposta nesta área. “Há falta de condições de trabalho, de organização interna, que faz com que muitos médicos acabem por não aderir e ficar no SNS”, salienta Carlos Cortes.

Na margem sul do Tejo — onde, nos últimos meses, tem sido habitual apenas um dos três serviços de urgência estar aberto à vez (Setúbal, Barreiro e Almada) — a sangria de especialistas para os hospitais privados, que florescem na zona, tem sido cada vez mais notória. “Continuam a sair muitos obstetras para a medicina privada. Temos assistido ao aparecimento de novos hospitais com cuidados obstétricos, o que tem levado à saída de hospitais como o Garcia de Orta, do Barreiro e também de hospitais de Lisboa“, salienta Diogo Ayres de Campos.