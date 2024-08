O avião que transportava Donald Trump para um comício em Bozeman, no estado norte-americano de Montana, foi desviado esta sexta-feira após um problema técnico.

O Boeing 757, conhecido como “Trump Force One”, aterrou em segurança no aeroporto de Billings, no mesmo estado, mas a mais de 228 quilómetros de distância do destino, segundo informação revelada por Jenny Mockel, assistente administrativa do aeroporto internacional de Billings, à Associated Press.

Não há registo de ferimentos e Trump seguiu a viagem noutro jato privado.

Margo Martin, diretora-adjunta de comunicação de Trump, partilhou um vídeo do republicano a bordo de um avião, em que diz que “aterrou num sítio muito bonito, o Montana”, mas sem referências a qualquer incidente com a aeronave.

???? Message from President @realDonaldTrump Wheels down in MONTANA! pic.twitter.com/F46PfztnAp — Margo Martin (@margommartin) August 9, 2024

[Já saiu o segundo episódio de “Um rei na boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Também pode ouvir aqui o primeiro episódio. ]