O artista britânico Banksy confirmou este sábado ser o autor da sexta obra que apareceu esta semana na capital do Reino Unido como parte da série já apelidada de “Zoológico de Londres”, na qual o protagonista é agora a silhueta de um gato preto.

O misterioso criador publicou na sua conta do Instagram uma fotografia, sem texto, que mostra o felino num cartaz em ruínas no bairro de Cricklewood, no noroeste de Londres.

O post segue-se a outros, todos eles de animais, com os quais encantou os seus seguidores ao longo da semana, um dia depois de ter reaparecido no bairro de Walthamstow, por cima do estabelecimento de fast food Bonners Fish Bar.

Nesta tradicional casa de peixe e batatas fritas, Banksy pintou dois pelicanos a “apanhar” um par de peixes, um deles integrado no letreiro do restaurante.

Anteriormente, a série “zoo” apresentava um lobo a uivar dentro de uma antena parabólica no bairro de Peckham, no sudeste de Londres, que foi roubada uma hora depois de ter sido publicada nas redes sociais na quinta-feira.

Um grupo de homens encapuçados subiu ao telhado da loja com um escadote, desmontou a antena parabólica e fugiu pela avenida com a criação de Banksy, para espanto dos transeuntes.

Esta série “animal” começou na segunda-feira, no bairro de Kew Green, em Richmond, no sudoeste da capital, com uma cabra em cima de um parapeito de onde caem várias pedras, enquanto uma verdadeira câmara de vigilância é apontada para ela.

A esta primeira obra seguiram-se dois elefantes inclinados para fora de uma janela em Chelsea e depois três macacos pendurados numa ponte numa estação de metro perto do mercado de Brick Lane.

Banksy é conhecido pelas questões sociais, políticas e ambientais que transporta para a sua arte de rua em várias partes do mundo e as suas obras são muito procuradas, atingindo dezenas de milhões de euros em leilão.