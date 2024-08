Em atualização

O pai do futebolista do Barcelona Lamine Yamal foi esfaqueado esta quarta-feira num parque de estacionamento em Mataró, na província de Barcelona. A notícia foi avançada esta noite pelo jornal espanhol La Vanguardia, que acrescenta que Mounir Nasraoui foi transportado para o hospital Can Ruti de Barcelona. As autoridades já detiveram três pessoas, acusadas de tentativa de assassinato, segundo o El Mundo.

Para já as informações sobre o estado do pai do jogador de futebol são escassas. Inicialmente, o La Vanguardia indicou que Mounir Nasraoui se encontrava em estado grave, mas atualizou a notícia com a informação de que apesar disso está “estável”. Já o jornal Sport, que confirmou as notícias do ataque junto de fontes próximas, refere que o pai do futebolista estava consciente quando chegou ao hospital e se encontra fora de perigo.

O ataque aconteceu no bairro de Rocafonda de Mataró, onde vive a família de Lamine Yamal. Moradores citados pelo La Vanguardia disseram que o pai do jovem estava a passear o cão quando foi intercetado por alguns homens. Durante um confronto, o homem acabou por ser esfaqueado.

A imprensa espanhola relata que a investigação está ao cargo dos Mossos d’Esquadra de Mataró. Em colaboração com a polícia municipal, esta força policial já identificou e questionou várias testemunhas do crime.