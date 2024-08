Biden é já uma "memória distante", a sua vice uma "lufada de ar fresco". Como se construiu o fenómeno Kamala Harris?

Kamala Harris tem menos de 100 dias para fazer história se quiser tornar-se Presidente dos Estados Unidos — a primeira mulher e a primeira mulher negra e com ascendência sul-asiática a ocupar o cargo. Será uma das campanhas mais curtas da política norte-americana moderna e a provável candidata democrata à Casa Branca, que soma apoios de peso no partido, tem uma longa checklist pela frente. Ainda assim, goza de um momentum surpreendente para alguém que até há pouco tempo era apontada em algumas sondagens como uma das vice-presidentes mais impopulares dos EUA e que agora surge em algumas delas taco a taco com o principal adversário, Donald Trump.

Se apenas há duas semanas, e no rescaldo do atentado na Pensilvânia, a equipa de Trump estava tão efeverscente que alguns membros do Partido Republicano alertavam contra o excesso de confiança, a entrada em cena de Kamala Harris veio agitar as águas. O próprio candidato a vice-presidente de Trump o admitiu recentemente, descrevendo a substituição de Biden por Harris como um “murro no estômago”. “A má notícia é que a Kamala Harris não tem a mesma bagagem que Joe Biden, porque o que quer que tenhamos a dizer ela é obviamente muito mais jovem”, admitia num áudio divulgado pelo Washington Post gravado num encontro com financiadores republicanos.

Nesta fase, a campanha de Joe Biden “já parece uma memória distante”, afirma ao Observador Robert Speel, professor de ciência política na Universidade da Pensilvânia. “Muitos eleitores democratas estavam aborrecidos e desapontados com as eleições deste ano até Kamala Harris substituir Biden. Agora há um entusiasmo contínuo”, descreve, acrescentando que a vice-presidente surgiu como um “lufada de ar fresco para milhões de eleitores americanos que temiam uma repetição de Biden vs. Trump”. Traci Parker, da Universidade de Califórnia Davis, corrobora: “A candidatura gerou um otimismo considerável, ecoando o entusiasmo em torno da campanha de Barack Obama [2008].”

Ainda que a campanha de Harris tenha arrancado em força, a candidata ainda tem muito que provar e tem de se dar a conhecer aos eleitores norte-americanos. “Trump é um velho conhecido, independentemente das suas idiossincrasias, que são muitas. Kamala Harris é uma desconhecida”, nota Diana Soller, do Instituto Português de Relações Internacionais. “Nós ainda não sabemos quais são as suas ideias políticas, de que forma é que ela vai desenvolver a sua própria agenda, não sabemos quem é a sua persona política“, acrescenta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A campanha, a postura e os ataques

Quando no final da manhã de domingo o Presidente Joe Biden informou a sua número dois de que ia desistir de concorrer a um segundo mandato na Casa Branca, a vice-presidente foi rápida a agir. Convocou um pequeno grupo de conselheiros e aliados próximos para que, no exato momento em que os norte-americanos ouviam Biden dizer que era do interesse do país e do seu partido que se afastasse, todos estavam a postos para agir.

A própria vice-presidente, de ténis e sweatshirt, pegaria numa extensa lista com os contactos dos democratas mais importantes, preparada com antecedência, e começaria a marcar número atrás de número. “Não ia deixar que este dia passasse sem que tivessem notícias minhas”, diria repetidamente durante várias horas, segundo revelaram ao New York Times vários democratas que receberam chamadas de Harris e outros que tiveram conhecimento delas. Terá feito mais de 100 chamadas em cerca de dez horas, quando o próprio Biden, nos primeiros dez dias após o debate contra Trump que deixou dúvidas sobre a sua candidatura não fez mais do que 20 telefonemas para os democratas do Congresso.