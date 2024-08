O Itinerário Principal 3 (IP3) reabriu esta terça-feira ao trânsito após uma colisão entre dois veículos, um ligeiro e um pesado, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões.

“O IP3 reabriu ao trânsito nos dois sentidos pelas 13h42”, informou a mesma fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões.

A via esteve cortada após uma colisão entre dois veículos, um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias, no sentido Coimbra — Viseu, na zona da reta do Carvalhal, em Tondela, da qual resultaram dois feridos ligeiros.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi às 11h20 e no local estiveram 18 operacionais apoiados por oito veículos dos Bombeiros Voluntários de Tondela, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).