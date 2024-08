Na semana passada, a Convenção Nacional Democrata oficializou Kamala Harris como candidata do partido. Esta segunda-feira, as sondagens a nível nacional consolidam a vice-presidente como favorita nas intenções de voto, com mais de três pontos de vantagem. Olhando para os Estados, o seu favoritismo destaca-se no Midwest, enquanto Trump lidera na margem leste, ainda que com margens mais curtas.

O The Washington Post publicou esta segunda-feira uma nova sondagem, em que Kamala Harris aumentou a sua margem de vantagem a nível nacional para dois pontos percentuais, com uma clara subida pós-Biden, como o jornal define.

Olhando para os dados de 114 sondagens, o jornal norte-americano coloca Donald Trump na liderança em quatro dos sete Estados-chave: Carolina do Norte, Arizona, Nevada e Georgia. Porém, estes quatro não são suficientes para atingir os 270 votos no Colégio Eleitoral que permitem a passagem de quatro anos para a Casa Branca.

A vantagem mais confortável do republicano é na Geórgia, onde lidera com três pontos. Já a democrata lidera no Wisconsin, igualmente por três pontos, também a sua maior vantagem. Ainda assim, é necessário apontar que o Wisconsin era o único Estado-chave que favorecia Joe Biden nas sondagens antes da sua desistência. Então, apesar de o Wisconsin ser o Estado onde Harris regista a maior vantagem, é também o Estado onde regista a menor subida.

Mesmo nos quatro Estados liderados por Donald Trump, o Post nota as subidas de mais de três pontos percentuais de Harris em todos eles. O modelo de análise do jornal aponta ainda a possibilidade de os democratas passarem à frente em todos os Estados, se as intenções de voto em Harris continuarem a crescer ao mesmo ritmo do último mês.

As projeções do projeto FiveThirtyEight, da ABC News, que faz a média entre todas as sondagens revela resultados paralelos, mas ligeiramente ainda mais animadores para os democratas. Aqui, a vantagem de Harris é de 3,4 pontos percentuais, face aos 2,7 do dia 16 de agosto. A vice-presidente reúne 47,1% das intenções de voto, contra os 43,7% de Donald Trump.

Nos Estados-chave, a mudança é ligeiramente maior, com Harris a ganhar em cinco dos sete Estados-chave. O ex-Presidente lidera apenas na Carolina do Norte, com 45,8% dos votos e uma margem mínima de 0,1 pontos percentuais, e na Geórgia, com 46,7% e uma margem ainda curta de 0,8 pontos. Nos Estados que lidera, a vantagem mais curta de Harris é no Nevada, com apenas 0,4 pontos percentuais e 44,9% das intenções de voto.

De notar que o Estado onde Trump tem os melhores resultados é o Estado onde fez o maior evento da sua campanha na semana passada: Carolina do Norte, onde fez o seu primeiro comício ao ar livre desde a tentativa de assassinato.

Paralelamente, o Estado onde Harris leva a margem mais confortável é o Wisconsin, onde discursou à margem da Convenção, na passada terça-feira. Aqui, a vice-presidente lidera com 3,6 pontos percentuais: 47,9% dos eleitores afirmaram que tencionam votar na candidata democrata.

No Michigan e na Pensilvânia, igualmente na região dos Grandes Lagos, Kamala Harris também reúne o consenso de um número considerável de eleitores. No Michigan, reúne 46,7% das intenções de voto contra 43,8% de Trump e na Pensilvânia, lidera com 46,5%, contra os 45% do candidato republicano.

No Arizona, onde o Washington Post também dava a vitória a Trump, o FiveThirtyEight coloca Harris na frente, com 1,1 pontos de diferença: 44,5% dos eleitores tencionam votar no republicano e 45,6% afirmam preferir a democrata.

Apesar das flutuações nas diferentes sondagens, é possível identificar alguns padrões. Em primeiro lugar, o crescimento consistente de Kamala Harris, desde a sua escolha para substituir Joe Biden. Um segundo ponto é a solidez da candidatura democrata no Wisconsin, que mantém a vantagem desde que o Presidente liderava a campanha. Já na Carolina do Norte, Trump tem conseguido manter a sua vantagem, ainda que por uma margem menor.