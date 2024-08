Focado na culinária alentejana e nos produtos regionais, há um novo festival gastronómico para dar sabor ao final do verão e que, por acaso, “nasceu de uma conversa de café”. Rogério Imaginário e André Roldão viram nas suas raízes alentejanas a oportunidade de reunir nove chefs e desafiá-los a confecionar pratos apenas recorrendo ao fogo e fumo. O menu ainda está a ser preparado mas o nome, a data e o local já têm: o Fogo da Terra estreia a sua primeira edição no dia 14 de setembro, a partir das 16h00, no Jardim do Álamo, em Alter do Chão, Portalegre.

A homenagear a gastronomia alentejana vão estar os chefs Filipe Ramalho, do Páteo Real, Rúben Almeida, António Miguel, Dinis Diogo, Gonçalo Queiroz, do Origens, João Ribeiro, Rogério Imaginário, Filipe Bilro, do Larau, e Dinis Parreira.

Pratos preparados no fogo, vinhos oriundos da região, gelados provenientes de Ponte de Sor, também no distrito de Portalegre, música com o DJ Yannik Devylle e uma zona para crianças serão alguns dos atrativos desta 1.ª edição do festival.

De acordo com a organização, o evento tem como objetivo “descentralizar as experiências gastronómicas com chefs das grandes zonas urbanas do país e promovê-las nas pequenas regiões”, assim como tornar este tipo de cozinha “mais acessível ao público ao praticar preços inferiores a 10 euros”.

“Os organizadores querem proporcionar um novo conceito de experiência gastronómica ao humanizar e aproximar os chefs de todo o tipo de público que aprecie este tipo de refeição e do legado da cozinha alentejana”, pode ler-se no comunicado.

Um dos desafios propostos aos nove chefs confirmados vai ser o de “saírem da cozinha” e poderem “cozinhar sem outros recursos que não sejam o fogo e o fumo”, realçaram os promotores.

O menu ainda não foi revelado e os participantes ainda estão a realizar “testes e a criar os pratos”.

Apesar de os pratos que vão compor o menu ainda estarem a ser testados, “garante-se que a conceção terá como base e inspiração as origens alentejanas e irão utilizar produtos regionais”, disse a organização, indicando que outro desafio colocado aos chefs é o de “conceberem pratos que equilibrem a sua identidade com a génese da cozinha alentejana”.

O Fogo da Terra, prometeu, vai ser “mais do que apenas de um evento que celebra a gastronomia alentejana a lume brando”, pois, “a essência do Alentejo está presente por todo o evento”, com alguns dos chefes de cozinha com raízes alentejanas e “a maior parte dos parceiros” a serem também da região.

A entrada no evento será gratuita, cada prato vai custar cinco euros e cada copo de vinho 3,50 euros.