A pele da chef Ana Moura está com cores de sol, já vai acusando uma vida que se faz à beira mar. Passaram-se dois anos desde que se mudou para Porto Covo, vila no litoral alentejano. É de cabelo puxado e apanhado para trás, que, concentrada, finaliza os pratos no balcão da cozinha que está aberta para a sala. A diluição das barreiras entre quem prepara e quem usufrui foi um dos elementos que mais a atraíram na primeira vez em que visitou o espaço que seria o futuro Lamelas, restaurante de portas abertas desde maio de 2021, cujo nome é uma homenagem aos avós maternos. Foram eles que cuidaram dela durante os verões passados nesta terra da costa vicentina. As temporadas, lembra, eram enormes, não tinham os dias contados, pareciam infinitas. Brincava na rua, ia às rochas, toda a gente a conhecida.

O dia é de sol, corre uma brisa que nos escuda do calor. Sentamo-nos numa mesa no canto da escondida esplanada nas traseiras do restaurante, uma belíssima surpresa com vista privilegiada para as águas e sossego em Porto Covo numa quinta-feira de julho. “Água da torneira em garrafa”, anuncia desde logo o funcionário, dando pistas de alguns dos princípios que, “sem fundamentalismos”, aqui vão sendo praticados.

Se o nome é uma homenagem aos Lamelas que dela cuidaram, o que sai da cozinha de Ana Moura é também o honrar dos sabores e costumes deste seu Alentejo, onde tenta sempre utilizar o produto que está mais próximo — do patê de fígados de abrótea (um peixe que existe em abundância na região) ao almece com peixe curado, a seleção diária das “entradinhas” são bom exemplo disso, não fizessem referência ao hábito do bom petiscar da região.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.