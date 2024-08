O ex-candidato à Casa Branca, Robert Kennedy Jr., que recentemente anunciou o seu apoio a Donald Trump, terá cortado a cabeça de uma baleia e atado a mesma ao tejadilho do carro enquanto ia de viagem para casa, em Nova York.

Foi a própria filha a fazer estas revelações numa entrevista concedida em 2012 — e agora redescoberta pelo Washington Post, mas relativamente habituais no que toca ao ex-candidato.

“De cada vez que acelerávamos na autoestrada, fluidos de baleia entravam dentro da carrinha, era a coisa mais nojenta do planeta”, disse a filha de Robert Kennedy Jr. na referida entrevista. “Tínhamos sacos de plástico com buracos enfiados na cabeça e as pessoas mostravam-nos o dedo do meio, mas isso era normal para nós”.

Recentemente, Robert Kennedy Jr. admitiu ter largado uma cria de urso morta na estrada “como uma pequena brincadeira” e também foi acusado pela Vanity Fair de ter comido um cão numa viagem à Coreia do Sul. No entanto, o ex-candidato diz que se tratava de uma cabra — e não de um cão.