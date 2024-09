A um ano das decisões presidenciais, o tema começa a trazer algumas clarificações à direita, área política de Leonor Beleza — um nome que o próprio líder parlamentar do PSD lançou para essa eleição — que se retirou do quadro este sábado. No seu espaço de comentário na SIC, um dos sociais-democratas mais falados para uma candidatura presidencial, Luís Marques Mendes disse “respeitar” a decisão de Beleza, garantindo que diria o mesmo se a opção da social-democrata fosse outra. Já quanto ao que o condiciona nesta altura, Mendes fecha-se em copas.

Na última semana, ao chegar à Universidade do Verão do PSD, em Castelo de Vide, Mendes já tinha dito que está “mais próximo do que nunca” de uma decisão e na SIC, este domingo, acrescentou o que pesará na sua reflexão. “Isto para mim não é obsessão. É pensar se posso ser útil ao país ou não. É a única reflexão que conta”, afirmou quando confrontado com o tema e se um avanço de Passos Coelho condicionaria uma candidatura sua.

Já quanto ao tema mais atual do Orçamento do Estado para 2025, Mendes viu “esperança na viabilização” nos discursos de rentrée dos dois principais líderes políticos, o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o do líder do PS, Pedro Nuno Santos. “Há espírito de diálogo e abertura“, considerou o comentador social-democrata na análise às intervenções deste domingo: “Os dois líderes estão em sintonia“.

E isto porque no entender de marques Mendes, os dois líderes “não escancaram portas, mas deixaram as portas abertas à negociação do Orçamento”. Em Pedro Nuno Santos detectou esse “sinal de disponibilidade” quando o líder do PS remeteu para depois do Orçamento do Estado os Estados gerais do PS — com que pretende construir uma alternativa programática (e que anunciou logo na noite da derrota eleitoral das legislativas). Em Montenegro viu clareza suficiente para ser “credível” a sua proposta de negociar e também leu um primeiro-ministro “suficientemente enigmático para pressionar negociações” com os socialistas.