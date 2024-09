A polícia da Indonésia anunciou a detenção de sete pessoas suspeitas de planearem um ataque ao papa durante a visita de Francisco ao país, que terminou na sexta-feira.

A maioria dos suspeitos foi detida entre 2 e 3 de setembro nas cidades de Bogor, a cerca de 50 quilómetros de Jacarta, e Bekasi, a este da área metropolitana da capital, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira à noite pela unidade antiterrorismo Densus-88.

Os suspeitos, identificados apenas pelas iniciais, planeavam um atentado contra o papa, de acordo com material encontrado durante uma busca na casa de um dos detidos.

Durante a operação, as autoridades apreenderam arcos e flechas, um drone e propaganda do Estado Islâmico, indicaram as autoridades.

O porta-voz da Densus-88, Aswin Siregar, disse que as investigações estão em curso e que ainda não foi determinado se os sete detidos se conhecem ou são membros da mesma célula terrorista.

O papa Francisco visitou entre 3 e 6 de setembro a Indonésia, país no mundo com o maior número de muçulmanos.

Durante a estadia, Francisco esteve na mesquita Istiqlal, em Jacarta, onde, em conjunto com o grande imã Nasaruddin Umar, enviaram uma mensagem de unidade e harmonia religiosa.

Francisco encontra-se agora na Papua Nova Guiné, a segunda paragem da longa viagem pela região Ásia-Pacífico, que o vai levar ainda a Timor-Leste e a Singapura.