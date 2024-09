Morreu esta segunda-feira aos 93 anos de idade o ator norte-americano James Earl Jones, que ficou mundialmente famoso por ter interpretado a voz de Darth Vader nos filmes da saga Guerra das Estrelas.

De acordo com a revista Variety, que cita um representante de Jones, o ator morreu na manhã de segunda-feira na sua casa no condado de Dutchess, no estado de Nova Iorque.

Jones também teve uma longa carreira como ator de dobragens — sendo reconhecido pela sua interpretação de Mufasa no filme de animação da Disney O Rei Leão — e no teatro, onde, por várias vezes, interpretou papéis marcantes como Otelo, de William Shakespeare. Foi, como recorda o Washington Post, um dos poucos artistas norte-americanos a ter recebido prémios Tony (teatro), Emmy (televisão), Grammy e um Óscar de carreira.

Várias figuras públicas já reagiram à morte do ator, com destaque para Mark Hamill, o ator que interpretou Luke Skywalker na Guerra das Estrelas. No X, Hamill publicou uma fotografia de Earl Jones com a legenda “Descansa em Paz, pai”.