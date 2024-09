O presidente do IAPMEI, Luís Filipe Guerreiro, foi afastado pelo ministro da Economia. O gestor estava à frente da presidência deste instituto desde janeiro de 2023, mas só tinha sido nomeado para um mandato em setembro do ano passado, pelo que a sua demissão acontece a poucos dias completar um ano de nomeação. O que pode ter implicações no não pagamento de indemnizações.

O Observador já tinha questionado o Ministério da Economia sobre este afastamento, mas só agora o Executivo emitiu um comunicado a confirmar a saída do presidente do IAPMEI, indicando já um substituto. José Pulido Valente é nomeado, para já, em regime de substituição até estar concluído o procedimento de concurso no quadro da Cresap. Não é referido se o resto do conselho diretivo, composto por Sara Carrasqueiro e Nuno Gonçalves, se manterá.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Ministério da Economia não justifica o afastamento do presidente do IAPMEI, referindo apenas que a nomeação de José Pulido Valente visa “dar um novo impulso a este organismo” e iniciar uma “nova etapa da IAPMEI, focada na necessidade de melhorar o nível de serviço com as empresas e a eficiência da instituição, bem como a celeridade na avaliação e resposta aos programas de incentivo em curso.”

O IAPMEI é a agência para a competitividade e Inovação e trabalha com o Aicep na captação de investimento. Também a administração da Aicep foi demitida por Pedro Reis a pouco tempo de concluir o primeiro ano em funções, prazo mínimo para ter direito a indemnização.

O novo presidente do IAPMEI, José Pulido Valente, tem um percurso profissional centrado na banca, tendo sido diretor-geral de retalho do Millennium BCP e diretor de banca corporativa (empresas) até 2021. Até agora, desempenhava funções de diretor-coordenador da direção de crédito especializado. Segundo o comunicado do Ministério da Economia, esta carreira na banca implicou a passagem por diversas áreas “que se cruzam com as competências do IAPMEI”.