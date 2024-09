Siga aqui o nosso artigo em direto sobre a guerra na Ucrânia

O governo dinamarquês vai entregar à Ucrânia um novo lote de aviões de combate F-16 antes do final do ano, informou esta segunda-feira o ministro da Defesa do país escandinavo, Troels Lund Poulsen, em entrevista à agência Ritzau.

Por razões de segurança, Poulsen não indicou o número exato de aviões, mas indicou que seriam entregues antes do final do ano para combater a invasão russa, iniciada em fevereiro de 2022.

A Dinamarca já entregou um primeiro lote de F-16 à Ucrânia em agosto passado e, no total, aprovou o fornecimento de 19 destes caças fabricados nos Estados Unidos.

O envio de F-16 para a Ucrânia ocorre no âmbito de uma coligação internacional liderada pela Dinamarca e Países Baixos, países que, em conjunto com a Bélgica e a Noruega, se comprometeram a transferir estes aparelhos.

Parte das tarefas desta coligação, à qual também pertence Portugal, é a formação de pilotos ucranianos.

A Ucrânia espera receber 20 caças F-16 antes do final do ano.