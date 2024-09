Israel atualizou os objetivos oficiais da guerra, incluindo o regresso a casa dos cerca de 60 mil evacuados no norte, junto à fronteira com o Líbano, devido ao fogo cruzado com o movimento xiita Hezbollah.

“Israel continuará a tomar medidas práticas ativas para atingir este objetivo”, anunciou esta terça feira o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, num comunicado.

A decisão, saída de uma reunião do gabinete de segurança de Israel, na segunda-feira à noite, surgiu horas depois de Netanyahu ter falado da necessidade duma “mudança radical” na fronteira israelo-libanesa.

Numa reunião com um enviado norte-americano, Amos Hochstein, o primeiro-ministro “afirmou clara e firmemente que não será possível fazer regressar os nossos cidadãos sem uma mudança radical na situação de segurança no norte” de Israel, indicou o gabinete de Netanyahu num comunicado.

Os Estados Unidos opõem-se a uma escalada ou ofensiva militar contra o Líbano, algo que o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, descreveu na segunda-feira como a “única solução possível”.

O número dois do Hezbollah, Naïm Qassem, declarou no sábado que o grupo “não tinha qualquer intenção de ir para a guerra [mas] se Israel iniciar uma guerra, nós enfrentá-la-emos e as perdas serão enormes para nós e para eles”.

A paz muito relativa e frágil que reinava desde o fim da guerra de 33 dias entre Israel e o Hezbollah, no verão de 2006, transformou-se numa guerra latente desde que o movimento armado libanês reabriu a frente de combate, a 08 de outubro, em solidariedade com o movimento islamita palestiniano Hamas.

O Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) é alvo de uma guerra de retaliação de Israel na Faixa de Gaza para o “erradicar”, em resposta ao ataque que cometeu um dia antes, 7 de outubro, em território israelita, matando 1.194 pessoas, na maioria civis, e sequestrando 251.

Os combates transfronteiriços israelo-libaneses levaram à deslocação de dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados e há meses que fazem temer o alastramento do conflito a toda a região do Médio Oriente.

De acordo com um balanço da agência de notícias francesa France-Presse, o fogo cruzado na fronteira entre Israel e o Líbano já fez 624 mortas no Líbano, a maioria dos quais combatentes, mas pelo menos 141 civis foram também mortos.

Do lado israelita – incluindo nos Montes Golã sírios anexados por Israel -, as autoridades confirmaram a morte de pelo menos 24 soldados e 26 civis.