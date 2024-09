A Rádio Observador antecipou a estreia das emissões regulares no distrito de Viseu e já pode ser ouvida desde as 17h desta terça-feira em 91.2 fm. O arranque da programação da Observador na antiga Rádio Emissora das Beiras estava previsto apenas para outubro, mas a emergência nacional provocada pelos incêndios justifica a decisão de disponibilizar mais cedo aos ouvintes toda a informação útil sobre fogos, que tanto têm afetado a região.

Os ouvintes da região de Viseu podem ouvir a emissão nacional da Rádio Observador em simultâneo de segunda a sexta entre a meia-noite e as 12h10, e entre as 17h e as 20h10. Ao sábado e domingo, transmitiremos a emissão nacional da Rádio Observador entre as 10h e as 13h, entre as 18h e as 23h10 e entre a meia-noite e as 7h da manhã.

As emissões da Rádio Observador no distrito de Viseu vão realizar-se em parceria com a antiga Rádio Emissora das Beiras, adquirida recentemente pelo Observador. A emissão não será em simultâneo 24 horas por dia: a Lei da Rádio prevê um limite de seis frequências a emitir em cadeia, com a mesma emissão. A partir da sétima frequência, está prevista a emissão de 8 horas de programação local. Contamos muito brevemente apresentar novidades sobre a grelha de programação local em Tondela (sede do emissor) e restante distrito de Viseu.

As outras seis frequências da Rádio Observador permitem ouvir a nossa emissão na Grande Lisboa (98.7 e 93.7 fm), no Grande Porto, Braga e Aveiro (em 98.4 e 88.1), no Ribatejo (em 92.6) e no distrito de Leiria (em 94 fm). A Rádio Observador é uma rádio de informação, que assinala este ano o quinto aniversário, depois de ter estreado as emissões a 27 de junho de 2019.