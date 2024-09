A campanha presidencial de Kamala Harris angariou no mês de agosto 189 milhões de dólares em donativos, quatro vezes mais do que a candidatura republicana de Donald Trump no mesmo mês. A candidata democrata não só recebeu mais dinheiro como, também, gastou mais – mas entra na reta final com “bolsos mais profundos” para financiar a campanha.

Os dados foram divulgados pela Comissão Federal de Eleições neste sábado e dizem respeito ao primeiro mês completo em que Kamala Harris foi a protagonista da candidatura democrata. Joe Biden só se afastou da corrida no dia 21 de julho, o que, só por si, ajudará a justificar que Kamala Harris tivesse de reforçar as angariações de fundos para, no fundo, lançar uma candidatura nova.

Segundo os valores citados pela CNBC, Harris recebeu 189 milhões de dólares, contra os 44 milhões da campanha republicana. Ainda não existem dados relativos a setembro, mas foi noticiado que após o recente debate entre Kamala Harris e Donald Trump a candidata democrata recebeu mais 47 milhões de dólares em donativos.

Essa diferença entre Kamala Harris e Trump, que em agosto já seguia em “velocidade de cruzeiro” na sua candidatura republicana, está não apenas no dinheiro angariado mas, também, no dinheiro investido. De acordo com os mesmos dados, a campanha de Kamala Harris e a convenção democrata gastaram 258 milhões em agosto, ao passo que Trump e a convenção do partido republicano gastaram 121 milhões.

Contas feitas, os dados demonstram que Kamala Harris entra na reta final com “bolsos mais profundos” para financiar as iniciativas que irá ter nas últimas semanas de uma campanha que pode ser decisiva para escolher o próximo Presidente dos EUA. No final de agosto, Harris tinha 404 milhões de dólares para gastar, ao passo que Trump não chegava aos 300 milhões (295 milhões, segundo os dados).