Amadeu Francisco Ribeiro Guerra, 69 anos, é o novo procurador-geral. Ficou conhecido publicamente por ter liderado o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) entre 2013 e 2019 e foi ainda procurador-geral distrital de Lisboa desde 2019 até se ter jubilado.

Foi durante o seu mandato como diretor do DCIAP, por nomeação da procuradora-geral Joana Marques Vidal, que foram iniciadas investigações como a Operação Marquês ou o Universo Espírito Santo. E que o ex-primeiro-ministro José Sócrates foi detido e mais tarde acusado de corrupção, entre outros crimes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Observador sabe que o nome de Amadeu Guerra sempre foi a primeira opção do primeiro-ministro Luís Montenegro para suceder a Lucília Gago. Montenegro conhece Amadeu Guerra do tempo em que os dois estiveram juntos na Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e sempre entendeu que o ex-diretor do DCIAP era aquele que melhor correspondia ao perfil de liderança, com capacidade para exercer a ação hierárquica, e de comunicação que a ministra da Justiça já tinha antecipado em entrevista ao Observador.

Teve uma guerra com Lucília Gago e ganhou

Acresce que Amadeu Guerra, escolhido pela então procuradora-geral Joana Marques Vidal para diretor do DCIAP, representa também um corte com Lucília Gago.

Aliás, Amadeu Guerra protagonizou uma discordância com a atual procuradora-geral da República, que acabou na primeira derrota de Lucília Gago no Conselho Superior do Ministério Público. Estávamos em 2018 e estava em causa a escolha do sucessor de Maria José Morgado à frente da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.

Como pano de fundo estava o final do mandato de Amadeu Guerra como diretor do DCIAP e a uma entrevista que tinha concedido ao Observador em que dizia que não era possível o “retrocesso no combate à corrupção”. Na mesma entrevista, então diretor do DCIAP não deixava claro se queria continuar para um novo mandato, mas mantinha a vontade de levar o mandato até 2020, de forma a encerrar a acusação do processo do Universo Espírito Santo. Em última instância, poderia ir para coordenador do Ministério Público no Supremo Tribunal de Justiça.

Lucília Gago discordou. Quis nomear um novo nome como diretor do DCIAP — o procurador Albano Pinto viria a ser o escolhido — e já tinha prometido o cargo de coordenadora a outra pessoa. A partir daí as relações entre Amadeu Guerra e Lucília Gago esfriaram.

Aliás, as relações já tinham começado a esfriar quando Lucília Gago tomou posse em outubro de 2018 e determinou que seria o seu chefe de gabinete, o procurador da República Sérgio Penal, quem se devia reunir com o diretor do DCIAP — um departamento que combate a criminalidade mais complexa e que faz parte da Procuradoria-Geral da República. Amadeu Guerra não gostou da desconsideração porque sempre tinha tido uma relação próxima com a procuradora-geral Joana Marques Vidal.

Ao mesmo tempo Lucília Gago escolhia um novo nome para a direção do DCIAP, decorria o processo de sucessão de Maria José Morgado como procuradora-geral distrital de Lisboa. Lucília Gago queria a Paula Peres (inspetora do MP) como sucessora de Morgado, mas a maioria do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) discordou.

Pelo meio, Manuel Magalhães e Silva, então membro do CSMP com mais anos de mandato, ainda pediu uma audiência formal à nova procuradora-geral para a sensibilizar para o nome de Amadeu Guerra, mas mesmo perante o ‘ramo de oliveira’ que Magalhães e Silva lhe apresentou, Lucília Gago não cedeu.

Na reunião de 18 de dezembro de 2018, a procuradora-geral apresentou uma lista de três nomes, sinalizando que Paula Peres era a sua favorita, e um grupo de nove conselheiros (Manuel de Magalhães e Silva, Alfredo Castanheira Neves, João Madeira Lopes e Augusto Arala Chaves e os procuradores Carlos Teixeira, Alexandra Neves, entre outros) propuseram o nome de Amadeu Guerra.

Resultado da votação: Amadeu Guerra recolheu 12 votos e Paula Peres recolheu sete. E Lucília Gago teve assim a sua primeira derrota do mandato.

Um especialista em direito administrativo que se especializou no combate à corrupção

Natural de Tábua, distrito de Coimbra, Amadeu Guerra é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade e Lisboa. Entrou para a carreira do Ministério Público em 1980 e, após a fase de estágio no Centro de Estudos Judiciários, foi colocado na jurisdição do trabalho, tendo exercido igualmente no 3.º Juízo Criminal de Lisboa, nas antigas instalações do Tribunal da Boa-Hora.

Entre 1994 e março de 2006 foi vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), integrando também, a partir de 2001, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) — onde se cruzou com Montenegro.

Foi Amadeu Guerra quem reorganizou, recrutou e reconstruiu um DCIAP afetado na sua credibilidade pelo último mandato de Cândida Almeida.

Foi este DCIAP que liderou que investigou a Operação Marquês, detendo o ex-primeiro-ministro José Sócrates e acusando-o juntamente com Carlos Santos Silva, Armando Vara, Ricardo Salgado, Zeinal Bava, Henrique Granadeiro, entre outros arguidos.

Como foi durante o mandato de Amadeu Guerra que Ricardo Salgado foi constituído arguido na investigação do Universo Espírito Santo e em que se verificaram investigações tão importantes como o caso EDP, a Operação Fizz, Vistos Gold, caso José Veiga, caso Monte Branco, a conclusão da Operação Furacão ou a sentença do caso principal do BPN que levou à condenação, entre outros arguidos, de Oliveira Costa, o ex-líder do banco, a uma pena de 14 anos de prisão.

Entre as investigações mais recentes estão o caso de Tancos e a criação de uma equipa especial para coordenar as investigações ao Benfica, Sporting, Porto e outros clubes de futebol.