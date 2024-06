Rita Alarcão Júdice. “Precisamos de um novo procurador-geral que ponha ordem na casa”

Quanto à pegada legislativa, e no que respeita à pegada do Governo, aí sim faz parte das competências legislativas do Governo e já começámos a trabalhar nessa medida. É uma das medidas que apenas ao Governo diz respeito e que se insere na autoregulamentação. Sabemos que existiram outros projetos que não correram bem, não queremos ser radicais, não queremos procurar fazer um edifício perfeito. Queremos tentar fazer algo que seja sólido e exequível.

“Queremos apostar em medidas cirúrgicas para promover a eficiência, e não em revoluções”

Tendo em conta as diferentes áreas da Agenda Anticorrupção — prevenção, punição efetiva, celeridade processual e proteção do setor público —, já tem uma ideia dos timings de execução e do que será feito no âmbito da competência legislativa do Governo e do que terá de ir ao Parlamento?

Tudo o que tem a ver com medidas que envolvam a alteração do Código de Processo Penal ou do Código Penal, têm que ser feitas com o Parlamento. Outras terão de ser estruturadas no Governo, usando os gabinetes de estudo e também os grupos de trabalho que estão a ser criados. Por exemplo, na área administrativa e fiscal, há um grupo de trabalho já constituído e que já está a trabalhar nessa matéria.

Nós apostamos muito na eficiência e em medidas cirúrgicas. Não queremos fazer uma revolução. Por exemplo, estamos a discutir alterações nas notificações com a introdução de mecanismos de citação e notificação processual por via eletrónica. Sendo essa a regra, aliás em cumprimento das normas do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), para que seja possível uma mais rápida notificação das partes, por exemplo. Também estamos a trabalhar em resolver problemas de base, como dotar os tribunais, e não só, de computadores, de meios informáticos adequados, condições adequadas para trabalhar, resolver o problema dos oficiais de Justiça. São tudo temas que promovem a celeridade.

Há capacidade orçamental, por exemplo, para reforçar a área de investigação criminal com mais meios periciais, meios humanos de investigação e também dos tribunais, como referiu agora, dos oficiais de Justiça, por exemplo.

Há essa capacidade orçamental e essa intenção política de apostar na Justiça e em meios humanos e tecnológicos. Quando o Governo, no seu programa eleitoral, se compromete com uma Reforma da Justiça, uma reforma profunda, tem que existir esse compromisso, caso contrário não seria viável. E o Governo já tem dado esses sinais, designadamente nos processos de negociação que foram feitos com os oficiais de Justiça, o processo que estamos a levar a cabo com os guardas prisionais e com o que iremos fazer também com os técnicos de reinserção social.