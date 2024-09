Os avisos sucedem-se. O Presidente da República voltou este domingo à carga, insistindo que o importante é a aprovação do Orçamento do Estado para 2025, nem que para isso os partidos, neste caso o PS, e o Governo tenham de abdicar das suas convicções.

Em Cantanhede, Marcelo Rebelo de Sousa dramatizou as consequências de um possível chumbo do OE. Desde logo para o Governo de Luís Montenegro. “Um Governo que já está pendurado por um fio fraco, que é uma maioria fraca, sem Orçamento fica pendurado por linhas”, afirmou, em declarações transmitidas pela RTP.

Para o Presidente, o atual contexto mundial, económico e político, torna urgente a aprovação do documento. “Que diabo, na situação do mundo e da Europa, não sei se não era de fazer um esforçozinho, espero que até ao último minuto”.

O discurso do Presidente foi um reforço dos avisos que já tinha deixado na noite deste sábado. Marcelo voltou a referir que “se os dois grandes partidos não se entenderem, quem vai desempatar é o terceiro. A bola fica nas mãos da terceira força política”, o Chega.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que está a fazer “pressão”, por ser essa, no seu entendimento, a sua função. “Um dos poderes” do Presidente “é o magistério de influencia. Sempre que entende que há um tema de importância para o país, exerce a sua influência ou a sua pressão para que as coisas corram de uma maneira e não de outra. Todos os meus antecessores fizeram isso e acho que fizeram bem”.

Neste caso concreto, continuou Marcelo, “entendo que há razões internacionais muito diferentes dos últimos 30 ou 40 anos” para aprovar o Orçamento, como a guerra na Ucrânia, o conflito no Médio Oriente, o “problema que esta a surgir da ausência de peso efetivo de grandes potências”, a “viragem de ciclo” na União Europeia” e o “agravamento da situação económica” de países como a Alemanha”. Por estas razões, o Presidente dá “uma importância maior ao OE deste ano do que dei ao longo da minha vida”.

“O que tenho feito é de facto influência. Quando dizem: ele está a fazer influência? Estou a fazer influencia. Mas ele está a fazer pressão? Estou a fazer pressão”, admitiu o Presidente.

Sublinhando que “as pessoas são livres”, Marcelo insistiu na questão do “interesse nacional” e deixou mais apelos a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos, que já este domingo afirmou que prefere perder eleições do que abdicar das convicções.

Marcelo não concorda. “Abdicando de convicções, claro. Eu abdiquei de convicções como líder da oposição em muitos pontos para acertar com o engenheiro Guterres um acordo”, lembrou. “Era mais cómodo não ter abdicado de alguns pontos, fui muito atacado no meu partido por ter feito isso, mas acho que fiz bem”.

O mesmo se aplica ao Governo, acrescentou. “O Governo tem de perceber que o facto de ter um programa que passou no parlamento, não quer dizer que o aplique todo agora de imediato, e se tiver de fazer cedências no programa para tornar possível um acordo deve fazer cedências”.

Questionado sobre se as cedências devem ser feitas no IRC e no IRS Jovem, as duas medidas que separam Governo e PS, Marcelo disse apenas não querer “discutir pormenores”. “Se as convicções nesses dois pontos são mais importantes do que haver um orçamento, eu respeito mas não é o meu ponto de vista”.

Lembrando que “ninguém tem maioria”, o Presidente reforçou que “para mim o OE é sempre importante mas neste ano é mais importante. Se o mundo não estivesse como está diria ‘vamos a tira teimas e cada um fica com as suas convicções”.

O Presidente da República considera que, face ao impasse, “ninguém está condenado”, mas a situação do país complica-se. “Eu preferiria que eles se entendessem. Não sendo assim, sobra para o terceiro partido, aí preferiria que ele desempatasse de forma a haver orçamento. A última hipótese era isso vir parar as mãos do Presidente”.