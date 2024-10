O cardeal Américo Aguiar apelou esta quinta-feira à participação dos católicos na oração especial pela paz convocada pelo Papa Francisco, na missa de abertura da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que decorre em Roma, no domingo às 16h00.

Numa mensagem a partir do Vaticano, onde participa nos trabalhos do sínodo, o cardeal português disse que “é urgente” que os cristãos saiam do seu “conforto e segurança” e sejam “solidários com os que sofrem a guerra, seja na Terra Santa, na Ucrânia, em Myanmar, no Sudão, seja em tantos outros locais do mundo onde a guerra é o quotidiano da vida”.

“O que vemos no Líbano, em Israel, na Palestina, não pode deixar de nos fazer levantar do sofá, da segurança e do conforto das nossas vidas para rezarmos pela paz”, acrescentou Américo Aguiar, dirigindo ainda um apelo direto aos católicos da diocese de Setúbal, onde é bispo, para participarem na jornada de oração de domingo.

Entretanto, já esta quinta-feira, os participantes no sínodo iniciaram os trabalhos com uma oração pela paz no Líbano.

“Rezamos especialmente pelos membros da nossa assembleia que provêm dessas regiões e imploramos, juntos, que tudo seja feito para acabar com a violência e abrir caminhos de paz”, referiu a oração inicial do encontro.

Para a próxima segunda-feira, dia 7 de outubro, está convocado pelo Papa Francisco um dia de oração e jejum pela paz.

“A 7 de outubro, peço a todos que vivam um dia de oração e de jejum pela paz do mundo”, disse o pontífice, na homília da missa de quarta-feira, que reuniu milhares de pessoas na Praça de São Pedro.