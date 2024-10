As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram esta quinta-feira o resgate de uma mulher iraquiana, da minoria Yazidi, que tinha sido sequestrada há 10 anos, e que permanecia na Faixa de Gaza retida por um grupo miliciano do Hamas, reporta o jornal The Telegraph.

Fawzia Amin-Sido tinha 11 anos quando foi forçada a casar com um combatente do autoproclamado Estado Islâmico e levada para Gaza, onde foi sujeita a repetidas torturas, avança o mesmo meio. Originária do Iraque, Sido tem agora 21 anos e regressou a casa esta semana, depois de ter escapado de Gaza numa operação que envolveu os EUA, a Jordânia e o Iraque.

Em comunicado, as forças israelitas explicaram que um miliciano morreu durante a guerra em Gaza, provavelmente na sequência de um bombardeamento, e que a mulher aproveitou para fugir. No Telegram, as IDF partilharam duas fotografias em que pode ver-se uma mulher com a cara desfocada.

“Numa operação complexa coordenada entre Israel, os Estados Unidos e outros atores internacionais, foi resgatada recentemente numa missão secreta na Faixa Gaza, através da travessia de Karem Shalom”, precisou o exército, especificando que a jovem foi posteriormente transportada para a Jordânia e finalmente para o Iraque, onde se encontra a família.

Sido está em boas condições físicas, mas sofre de um “trauma intenso” depois de ter passado 10 anos em cativeiro, disse Silwan Sinjaree, chefe de gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros do Iraque, citado pelo The Telegraph.