A capital do Paquistão, Islamabad, foi este sábado isolada e esvaziada pelas forças de segurança e a internet móvel foi cortada quando apoiantes do ex-primeiro-ministro preso Imran Khan tentaram mobilizar-se na rua.

Khan, um ex-jogador internacional de críquete, não foi autorizado a concorrer às eleições legislativas de fevereiro, que ficaram marcadas por alegações de fraude. Mas o seu partido, o Movimento Paquistanês pela Justiça (MPJ), quer mostrar que ainda pode mobilizar muitas pessoas contra o Governo, formado graças ao apoio do exército.

Os apoiantes do MPJ começaram a dirigir-se para Islamabad na sexta-feira, a partir da sua base, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do país, mas foram confrontados com bloqueios de estradas feitos de contentores e com saraivadas de gás lacrimogéneo.

Ainda assim, pequenos grupos pequenos conseguiram reunir-se este sábado na capital para desafiar o Governo, que decidiu enviar tropas para as ruas, argumentando com a necessidade de garantir a segurança antes da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, marcada para dia 15.

“Estou muito orgulhoso pelo nosso povo”, disse Khan, numa mensagem publicada este sábado na rede social X, acrescentando que as pessoas “mostraram uma resiliência e coragem inabaláveis ao assumir o controlo ontem [sexta-feira] e ao superar obstáculos incríveis”.

I am so proud of all our people. Thank you for keeping the faith. You showed unfaltering resilience and courage as you came out yesterday & overcame unbelievable obstacles to keep marching forward towards D Chowk.

You fought through the fascist govt’s endless shelling and…

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 5, 2024