A passagem do tufão Krathon pelo sul de Taiwan na quinta-feira causou quatro mortos, de acordo com um novo balanço divulgado este sábado pelas autoridades da ilha.

Duas pessoas que tinham sido dadas como desaparecidas foram encontradas mortas no sábado na cidade de Nova Taipé, no norte da ilha, informou este sábado a Agência Nacional de Bombeiros taiwanesa, sem adiantar pormenores. O tufão Krathon feriu ainda 700 pessoas.

O anterior balanço falava de duas vítimas mortais, ambas registadas ainda antes da chegada do tufão a Taiwan.

Um homem de 70 anos morreu depois de cair de uma escada enquanto cortava ramos de árvores na cidade de Hualien, no leste do país. Outro homem, de 66 anos, morreu, depois de o camião que conduzia ter embatido contra pedras caídas na estrada na região de Taitung.

Em toda a ilha, 20 mil casas ainda estavam este sábado sem eletricidade, principalmente na cidade costeira de Kaohsiung (sudoeste), com 2,7 milhões de habitantes, situada perto do local onde o tufão atingiu a costa.

Em Nova Taipé, as fortes chuvas causaram deslizamentos de terra e inundaram ruas, deixando temporariamente dezenas de alunos retidos em escolas, disseram as autoridades.

Em Kaohsiung e na cidade vizinha de Pingtung, cerca de 1.500 soldados foram destacados para ajudar nas operações de ajuda, segundo o Ministério da Defesa, que disse que 250 soldados foram mobilizados em Nova Taipé e Keelung para ajudar a limpar as estradas.

Num incidente separado, nove pessoas morreram na quinta-feira num incêndio que atingiu um hospital na região de Pingtung e que pode ter sido causado por falhas de energia durante o tufão, de acordo com funcionários do centro médico. As vítimas morreram devido a inalação de fumo, disseram as autoridades locais.

Militares de uma base próxima foram mobilizados para ajudar os médicos e os bombeiros na evacuação dos doentes e no apagar das chamas. Ambulâncias transferiram 176 pacientes para abrigos próximos e lonas foram utilizadas para proteger os restantes doentes da chuva torrencial.

Os tufões raramente atingem a densamente povoada costa oeste de Taiwan, afetando, em vez disso, o lado montanhoso do leste da ilha.

As tempestades tropicais são comuns em Taiwan de julho a outubro. No entanto, um estudo recente concluiu que estão a formar-se mais perto da costa, ganhando intensidade mais rapidamente e persistindo durante mais tempo após atingirem terra firme devido às alterações climáticas.

Antes de chegar a Taiwan, o Krathon atravessou na segunda-feira o norte das Filipinas, onde causou quatro mortes e deixou quase cinco mil pessoas desalojadas.