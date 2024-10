Foi aos pulos de entusiamo que o milionário dono da Tesla e da Space X Elon Musk surgiu este sábado ao final da tarde no comício de Donald Trump em Butler, na Pensilvânia, no mesmo local onde o ex-Presidente dos EUA foi alvo de uma tentativa de assassinato em julho. Musk apelou ao voto em Trump, o candidato que, defende, deve vencer as eleições presidenciais de novembro de modo a que se preserve a democracia e a Constituição norte-americanas e apelou aos norte-americanos para que “lutem”.

Envergando um boné preto com a célebre lema da campanha de Trump ‘Make America Great Again’, Musk disse que Trump (que o convidou para estar presente em Butler depois de Musk o ter apoiado em julho, depois do ataque) deve sair vencedor do escrutínio eleitoral de 5 de novembro. “O Presidente Trump deve vencer para preservar a Constituição e para preservar a democracia na América”, sublinhou Musk, arrancando aplausos da assistência.

Para o dono da Tesla, a candidatura de Kamala Harris é uma ameaça à liberdade de expressão nos EUA. “O outro lado quer tirar-vos a liberdade de expressão. Eles querem tirar-vos o direito ao porte de armas. Eles querem tirar-vos efetivamente o direito de votar“, acusou Elon Musk, lançando suspeitas sobre a fiabilidade do sistema eleitoral norte-americano.

“Agora, há 14 estados que não exigem identificação de eleitor. A Califórnia, onde eu morava, acaba de aprovar uma lei a proibir a apresentação de documento de identificação para votar. Então, como é que se pode ter uma eleição boa se não há identificação?”, questionou Musk, afirmando: “Esta eleição é a eleição mais importante da nossa vida“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

This is Real Joy ???????? pic.twitter.com/lGxRA58B60 — Gypsy (@Gypsy_4_) October 6, 2024

Musk apelou, de seguida, aos norte-americanos que se registem para votar, dramatizando a questão. “Se não o fizerem, esta será a última eleição. Essa é minha previsão. Nada é mais importante [do que votar]”, acredita Musk. O dono da empresa de exploração especial Space X elogiou a reação de Trump ao atentado que sofreu em julho e comparou Trump com Joe Biden.

“O verdadeiro teste do caráter de alguém é a forma se comporta sob ataque. Tivemos um Presidente que não conseguia subir um lance de escadas e outro que estava a dar socos no ar depois de levar um tiro”, realçou o dono da Tesla, que terminou o discurso imitando um conhecido mantra de Trump. “Vote, vote, vote, lute, lute, lute!”.