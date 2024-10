Uma mulher morreu esta segunda-feira num acidente de viação no Itinerário Principal (IP) 3, antes da saída para o IC2, na zona de Trouxemil, Coimbra, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

Segundo o chefe Paulo Serra, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira que circulava no sentido Viseu-Coimbra, a cerca de 100 metros da saída para o IC2, ao quilómetro 43, por volta das 7h15.

“A viatura entrou em despiste e percorreu alguns metros na valeta até embater violentamente num pinheiro”, explicou o bombeiro, referindo que o IP3 não esteve cortado nem condicionado ao trânsito.

De acordo com Paulo Serra, a vítima tinha cerca de 60 anos e era a única ocupante do carro. O óbito foi declarado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Coimbra, Voluntários de Brasfemes (Coimbra), INEM e GNR, com um total de 18 elementos e sete viaturas.