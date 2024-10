A União Europeia (UE) enviou no domingo equipas de busca e salvamento e material de emergência para a Bósnia-Herzegovina, na sequência das inundações repentinas e deslizamentos de terras ocorridos neste país dos Balcãs Ocidentais, foi anunciado esta segunda-feira.

Após um pedido de Sarajevo, no sábado, 12 países do bloco comunitário disponibilizaram ajuda à Bósnia-Herzegovina através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, contribuindo com equipas de busca e salvamento e com ajuda de emergência como abrigos.

As equipas enviadas para o terreno vão procurar desaparecidos, mas também vão ajudar a remover detritos de infraestruturas essenciais.

O sistema de satélite europeu Copérnico está ainda a enviar imagens de alta resolução das zonas atingidas, para ajudar nos trabalhos de recuperação.

A Bósnia pediu ajuda à UE depois de uma forte tempestade, ocorrida na madrugada de sexta-feira, ter deixado áreas inteiras debaixo de água e de detritos que destruíram estradas e pontes, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo várias dezenas, segundo o mais recente balanço das autoridades locais.

A par de Jablanica, as cidades de Kiseljak, Kresevo, Busovaca e Fojnica foram gravemente afetadas, com o registo de várias centenas de pessoas privadas de água potável e sem eletricidade.