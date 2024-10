Em atualização

Quilómetros de filas de trânsito mostram milhares de pessoas a tentar abandonar o estado da Florida com ordem de evacuação e a garantia de que o furacão Milton vai aumentar drasticamente de intensidade ao longo das próximas horas, colocando várias cidades dos Estados Unidos da América (EUA) em risco de sofrer tornados. Mais de três milhões de pessoas em partes do centro e sul da Florida correm esta quarta-feira um risco acrescido perante as tempestades severas, incluindo os habitantes das cidades de Fort Myers, Sarasota e Melbourne.

Um vídeo nas redes sociais exibe as imagens de câmaras de trânsito da cidade de Tampa desta madrugada, com centenas de habitantes ainda a tentar abandonar a região em alerta máximo para tornados e procurar abrigo em zonas consideradas seguras.

Here's a bumper-to-bumper clip from an I-75 Live Traffic Cam just now as a residents in the #Tampa area Evacuate as night falls while Cat 5 #HurricaneMilton approaches #Florida. ????‍???? #flwx #Milton pic.twitter.com/hXJlNMxiFB — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) October 8, 2024

Na Florida, os moradores pregaram tábuas nas janelas antes de deixar as habitações e foram colocadas centenas de sacos de areia como barreira para atenuar os efeitos das inundações provocadas pela tempestade.

O Milton chegará ao continente como um “furacão extremamente perigoso” no estado norte-americano da Florida na noite de quarta-feira, hora local. O Centro de Previsão de Tempestades (SPC) prevê que “um ou dois tornados fortes possam ocorrer do meio ao final da tarde” desta quarta-feira. O furacão Helene já causou mais de 30 tornados no sudeste norte-americano, mas a ameaça de tornado de Milton é mais elevado, ainda que provavelmente contida à Florida.

A NASA publicou no X um vídeo em timelapse, captado a partir do espaço, do furacão a aproximar-se dos EUA. “A todos os que estão no caminho do furacão Milton, exortamos a que saiam agora se estiverem numa zona de evacuação; não haverá tempo para sair na quarta-feira“, apela a agência espacial através das redes sociais.

To everyone in the path of #HurricaneMilton, we join with @fema to urge you to LEAVE NOW if you are in an evacuation zone; there will not be time to leave on Wednesday. Evacuation orders, open shelters, & more resources at https://t.co/kTX0rUjuyv https://t.co/Z82zY1T3NW — NASA (@NASA) October 8, 2024

O furacão Milton obrigou o Presidente dos EUA a emitir, esta terça-feira, um sério alerta à população, uma vez que poderá tornar-se uma “das piores tempestades” que passará pelo país nos últimos cem anos. Joe Biden avisou que será uma “questão de vida ou de morte”, apelando à população para que abandone as regiões por onde a intempérie deverá passar: “O tempo para sair é agora, agora, agora”.

Em declarações citadas pela BBC esta terça-feira à tarde, o Chefe de Estado indicou que o Milton pode entrar na Florida “como um furacão e sair como um furacão na costa atlântica”. “Deus queira que não seja assim, mas é o parece agora mesmo”, prosseguiu Joe Biden. A situação pode ser “devastadora”, realçou, acrescentando que as rajadas de vento podem chegar aos 300 quilómetros por hora.

O furacão Milton passou de categoria 1 a 5 em apenas 24 horas, algo muito raro neste tipo de fenómenos. E surge apenas uma semana depois do furacão Helene ter deixado um rasto de destruição por todo o sul dos Estados Unidos, tornando-se o segundo pior furacão de sempre depois do Katrina. Espera-se que o Milton cruze a Florida e cause inundações, além dos seus ventos poderem voltar a arrastar casas e árvores. Os primeiros efeitos já estão a chegar à costa, onde a ondulação começou a fazer os primeiros estragos.

Furacão Milton faz estragos no México antes de atingir a Florida

O furacão Milton, a poucas centenas de quilómetros de chegar aos EUA, passou pela costa da península mexicana de Yucatán nesta madrugada, derrubando linhas elétricas, postes e árvores antes de se dirigir para a costa da Florida.

Amanece en Yucatán y con las horas se hará el recuento de los daños después del paso del huracán Milton.

La costa fué la que sufrió el mayor embate, en Celestún reportan que el mar se unió con la ria y están inundados. pic.twitter.com/uod3DK61ml — MadreMemestrosa (@MadreSemestrosa) October 8, 2024

As primeiras imagens dos efeitos da passagem do furacão pelo México mostram inundações e a destruição massiva de zonas costeiras, com os efeitos do fenómeno natural a dissipar-se à medida que se afasta do México e dirige para os EUA.