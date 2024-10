Tom Phillips fugiu com os três filhos há cerca de três anos e foram esta terça-feira divulgadas filmagens dos desaparecidos no meio da natureza selvagem da Nova Zelândia, avança a 1News. As imagens foram capturadas por caçadores que caminhavam por terras agrícolas perto de Marokopa, a cerca de 3 quilómetros de Waikato, de onde fugiram.

Desaparecidos desde dezembro de 2021, Tom Phillips e os três filhos — Jayda, de 11 anos, Maverick, de 9 e Ember, de 8 — foram filmados na semana passada a caminhar com grandes mochilas às costas, em imagens que a polícia considera “credíveis”. Além da mochila, o pai apresentava uma longa barba e levava consigo uma espingarda.

O inspetor da Polícia Andrew Saunders referiu que “esta é a primeira vez que as três crianças são vistas, o que é uma informação positiva e tranquilizadora para toda a família das crianças”. As buscas continuam a ser um desafio para as forças policiais porque Tom está a ser ajudado por pessoas e conhece bem o terreno.

A private investigator who has himself been out searching the bush for Marokopa fugitive Tom Phillips says it remains challenging for police to locate him because he knows the terrain well and is being helped by people. https://t.co/jsXZ3bmjcN

