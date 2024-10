O número de entradas irregulares na União Europeia (UE) diminuiu 42% para 166 mil, nos primeiros nove meses do ano, face ao período homólogo do ano passado, segundo dados da Frontex.

De acordo com os dados da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex, as rotas dos Balcãs Ocidentais e do Mediterrâneo Central (para Itália) foram as que maiores quebras registaram, respetivamente 79%, para quase 17 mil, e 64%, para as 47.710 travessias irregulares da fronteira externa.

Na rota de África Ocidental, por outro lado, a deteção de entradas irregulares aumentou 100%, entre janeiro e setembro, atingindo as 30.616 e na da fronteira oriental — usada pela Bielorrússia como ameaça híbrida, subiram 192%, para 13.195.

No Mediterrâneo Oriental, as travessias irregulares para a UE subiram 15%, atingindo as 45.610, e no Mediterrâneo Ocidental recuaram 1%, totalizando as 11.483.