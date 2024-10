O presidente executivo da Colep Consumer Products Portugal disse esta quarta-feira à Lusa que “99% do trabalho desenvolvido” no novo centro de inovação em Vale de Cambra, um investimento de 3,5 milhões de euros, “é para fora de Portugal”.

A Colep Consumer Products Portugal, que opera nos segmentos de cosmética e beleza, cuidado pessoal e bem-estar, inaugura esta quarta-feira o seu novo ‘Innovation Hub’ (IH) em Vale de Cambra, um investimento que consolida a posição da empresa como líder em inovação no setor e reforça o seu compromisso com a investigação e desenvolvimento de produtos diferenciadores, refere o grupo.

Questionado sobre para que mercados o centro de inovação vai trabalhar, Pierfranco Accardo adiantou que, “atualmente, 99% do trabalho desenvolvido no IH é para fora de Portugal”.

O ‘hub’, que já está operacional, vai ter 50 postos de trabalho “altamente qualificados”, apontou.

“Atualmente, temos 15 elementos com ensino universitário, 20 com ‘master degree’, 1 PHD — temos oito nacionalidades (Portugal, Itália, Reino Unido, Brasil, França, Alemanhã, Espanha e Venezuela) — [e] temos intenção de reforçar a equipa”, num futuro próximo, adiantou o presidente executivo (CEO).

O Innovation Hub “é classificado de ‘único na Península Ibérica’ porque reúne, num único espaço, todas as tecnologias de aerosol (‘standard aerosol, Bag-on-Valve, naturally propelled aerosol [nitrogen]’, entre outros), tem também a capacidade para desenvolver líquidos e cremes, contempla um laboratório de 359 metros quadrados onde se insere um laboratório totalmente dedicado a testes de ‘packaging’ —, o que nos permite testar ‘dentro de portas’ os produtos que desenvolvemos”, referiu o CEO.

“Portugal é o local onde temos uma equipa altamente experiente e qualificada, a Colep Consumer Products desenvolveu, ao longo dos anos, uma equipa altamente profissional e qualificada e isto foi fundamento base, uma rampa de lançamento para esta escola”, prosseguiu o gestor.

Questionado sobre se este centro de inovação vai usar inteligência artificial (IA), o responsável disse que “neste momento ainda não”.

Mas “estamos a trabalhar no sentido de desenvolver novas parcerias e projetos piloto para trabalharmos com IA”, acrescentou.

Neste momento, “o trabalho que estamos a desenvolver é o de procurar saber como é que a IA nos pode ajudar aqui, para depois a aplicarmos”, concluiu.

A Colep Consumer Products Portugal é uma empresa com presença global, operando em Portugal, Polónia e México. Tem uma parceria estratégica com a One Asia Network, uma aliança de três fabricantes (Daizo do Japão, Pax na Austrália e Wonder Products na India), que permite cobrir diversas necessidades no mercado asiático.