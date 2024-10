Dois atletas morreram, esta quinta-feira, durante as provas por idades dos Campeonatos do Mundo de triatlo, que estão a decorrer em Torremolinos, em Espanha, anunciou a World Triathlon, em comunicado nas redes sociais.

“É com enorme tristeza que informamos que dois participantes (um do México e outro da Grã-Bretanha) morreram hoje [esta quinta-feira] durante os Mundiais de triatlo. Manifestamos as mais sentidas condolências às famílias, amigos, federações nacionais e a toda a família do triatlo”, informou o organismo.

De acordo com a agência EFE, trata-se de dois homens, que competiam na categoria de grupos por idade, tendo morrido em contextos distintos. O atleta mexicano morreu durante o segmento de natação e o britânico no de corrida.

O atleta britânico, de 57 anos, sofreu uma paragem cardíaca, sendo que o serviço de emergências recebeu uma chamada telefónica em que alertavam para uma pessoa desmaiada no Passeio Marítimo de Torremolinos, em Málaga, no decorrer da prova de corrida, por volta das 16h15, segundo refere a EFE.

Os Mundiais de triatlo decorrem até domingo, em Torremolinos.

A portuguesa Maria Tomé, que esteve presente nos Jogos Olímpicos Paris2024, conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze na competição de sub-23, que foi ganha pela húngara Karolina Helga Horváth, enquanto a eslovaca Zuzana Michalickova ficou na segunda posição.