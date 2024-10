A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL) informou, esta quarta-feira, que um tanque israelita disparou contra a sua posição perto de Kafer Kela, no sul do país, num incidente que se junta a denúncias semelhantes anteriores.

Um carro de combate modelo Merkava, das Forças de Defesa de Israel (IDF), disparou contra a posição da FINUL, destruindo duas câmaras de vigilância e causando danos na torre, descreveu a missão internacional das Nações Unidas em comunicado.

“Mais uma vez vemos disparos diretos e aparentemente deliberados contra uma posição da FINUL”, segundo o comunicado, que recorda às IDF e a todos os atores no conflito no Líbano a sua obrigação de “garantir a proteção e a segurança do pessoal e dos ativos da ONU e respeitar a sua inviolabilidade”.

UNIFIL statement:

This morning, peacekeepers at a position near Kafer Kela observed an IDF Merkava tank firing at their watchtower. Two cameras were destroyed, and the tower was damaged.

Yet again we see direct and apparently deliberate fire on a UNIFIL position.

— UNIFIL (@UNIFIL_) October 16, 2024