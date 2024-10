O candidato republicano às eleições norte-americanas, Donald Trump, fez este domingo uma ação de campanha invulgar à hora do almoço. Deslocou-se a um restaurante da cadeia de fast food McDonalds, vestiu o avental e fritou batatas.

Acompanhado a par e passo por câmaras de televisão, Donald Trump foi inicialmente cumprimentado pelos funcionários do restaurante localizado na Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Vestiu o avental e admitiu que gostava bastante “das batatas fritas” do McDonalds.

The PEOPLE’S PRESIDENT just put on his apron at McDonalds! Trump is a LEGEND! pic.twitter.com/xcyAtPsG47 — Nick Sortor (@nicksortor) October 20, 2024

Depois, Donald Trump desloca-se para o interior do restaurante e um funcionário explica-lhe como se frita batatas. O magnata passa depois à ação, mexe na fritadeira e coloca sal nas batatas fritas.

HAPPENING NOW: President Trump is killing it on his first day on the job at McDonalds. Perfectly salted hot crispy fries. pic.twitter.com/DTH2cdGkEI — Bad Hombre (@joma_gc) October 20, 2024

O candidato às eleições presidenciais passou depois para o drive-thru e entregou alguns pedidos às pessoas que estavam na fila. “Vai ser o melhor que provou. Foi eu que fiz”, afirmou Donald Trump. Pelo meio, o republicano acenou por várias vezes aos apoiantes que estavam no exterior do restaurante.

President Trump is now manning the DRIVE-THRU. The customers are going wild! pic.twitter.com/4kSnjwD1z5 — Bad Hombre (@joma_gc) October 20, 2024

MASSIVE crowds are forming in DEEP

BLUE Philadelphia suburbs to catch even a glance of President Trump at McDonalds ???????? pic.twitter.com/j1s95dW0qD — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 20, 2024

Na chegada à Filadélfia, Donald Trump mostrou-se entusiasmado por trabalhar no Mcdonalds. “Vou para um trabalho no McDonalds. Quis fazer isto toda a minha vida”. Depois, o republicano não deixou de mandar uma farpa para a sua adversária, Kamala Harris: “Ela nunca o fez”.

Durante a campanha, Kamala Harris disse por várias vezes que trabalhou no McDonalds, enquanto frequentava a universidade. Os republicanos têm tentado descredibilizar este ponto na biografia da candidata democrata. Ainda num comício na sexta-feira em Detroit, Donald Trump assinalou que a rival “mentiu sobre trabalhar” no restaurante da cadeia de fast food.