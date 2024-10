Depois das grelhas de duplo rim verticais de dimensões gigantescas, como as que caracterizaram os Série 4 e Série 7, além do iX, que por vezes surgiram associadas a veículos de formas volumosas que não agradaram a todos, como foi o caso do iX e do XM, a BMW está apostada em adoptar uma nova linguagem estilística que seja mais transversal, agradando a um maior número de potenciais clientes. Mais do que isso, este novo rumo do design, denominado Neue Klasse, promete uniformizar o estilo dos veículos a combustão com os eléctricos, tratando todos por igual, reforçando assim a necessidade de agradar à maioria dos potenciais clientes.

Curiosamente, esta não é a primeira Neue Klasse da BMW, o que em português se pode traduzir por “Nova Classe”, uma vez que já em 1962 o fabricante germânico lançou um tipo de design com a mesma denominação e que deu origem aos BMW 1500, 1600, 1800 e 2000, como pode ver em baixo na galeria e que foram fabricados até 1972. Este conjunto de veículos, com coupés e berlinas de quatro portas, trouxeram grande sucesso à BMW, permitindo recuperar da crise que a marca atravessou nos anos 50.

A nova Neue Klasse, baseada no protótipo que a BMW denominou Vision Neue Klasse, concebido pelo actual estilista da marca Adrian van Hooydonk, vai dar origem aos novos modelos da marca germânica, tendo o Salão de Paris servido de palco para a apresentação da berlina e do SUV típicos desta solução estilística. E se o design de van Hooydonk é completamente distinto das linhas volumosas e pouco elegantes dos recentes designs da marca, a realidade é que em torno dos modelos expostos no Salão de Paris, a reacção dos visitantes foi tudo menos efusiva.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionámos os visitantes do certame parisiense quanto aos novos SUV e berlinas da Neue Klasse, quando comparados com alguns dos modelos tradicionais e mais antigos da marca, com a maioria das respostas a favorecer os BMW actuais e não os futuros Neue Klasse. Isto deixa a marca sob uma enorme pressão, uma vez que esta é a sua nova aposta, bem como o designer Adrian van Hooydonk, o “pai” deste novo design.